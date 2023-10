VFN chce rozšířit dětskou psychiatrii. Přidá 20 lůžek i denní stacionář

Nemocnice chce při rozšiřování psychiatrické péče zachovat současný provoz pro akutní případy. Rekonstrukce proto plánuje v několika etapách. Jako první začne rekonstrukce dvoupatrového Paláce Voračických z Paběnic. Tam by podle ředitele VFN Davida Feltla mohl vzniknout denní stacionář pro péči různého typu, včetně péče o mladistvé trpící poruchami příjmu potravy.

„Chtěli jsme prezentovat balíček, který by měl vést ke zvýšení komfortu a kvality psychiatrické péče s důrazem na stacionární péči a péči o dětské pacienty. Klinika připravila organizační plán, co a jak by se dalo udělat,“ uvedl Feltl.

Ministerstvo zdravotnictví podle ředitele VFN přispělo na první fázi rekonstrukce, do které nemocnice investuje 90 milionů korun. Další 50 milionů korun pak padne na druhou etapu, při které se vytvoří modernizovaný prostor s dvaceti novými lůžky pro dětské a dorostové pacienty.

„V momentě, kdy stacionáře vybudujeme, přesuneme tam nějakou část péče a tady vybudujeme dětské lůžkové oddělení,“ popsal Feltl s tím, že nemocnice připravila také vzdělávací programy pro mediky, kteří uvažují o specializaci na psychiatrii. „Je to sice těžká práce, ale nádherná,“ dodal Feltl.

Oddělení psychiatrie ve VFN funguje od roku 1846. „Na té budově je to vidět. Za celou dobu, co tu jsem, jsem nezažil, že by došlo k výrazné investici, která by se dotkla našich pacientů,“ uvedl přednosta Psychiatrické kliniky Martin Anders.

Ke zhoršení psychického zdraví dětí a mladistvých podle Anderse přispívají například sociální média, pandemie covidu-19 či stres spojený se současnou válkou na Ukrajině. „My bychom měli být schopni našim pacientům tu péči poskytnout. V prostředí, které tu je, není možné poskytovat kvalitní péči,“ řekl Anders.

Lepší podmínky díky fondům

V současné době nemocnice nabízí v rámci dětské psychiatrie denní stacionář pro adolescenty a dětské a dorostové detoxikační centrum. Denní stacionář je financován z projektu norských fondů. „Podařilo se nám zlepšit prostředí, ve kterém pacienti v současnosti jsou. Z tohoto projektu vznikly i edukační materiály pro odborníky,“ uvedla psycholožka Tereza Podávková.

Díky fondům se podle Podávkové podařilo i zkvalitnit tým. „O pacienty se starají sociální pracovníci, adiktologové, nutriční terapeutka, učitelé,“ doplnila.

Péče v denním stacionáři ale není určena pro každého, upozorňuje Podávková. Dítě musí nejprve získat žádanku od psychiatra nebo terapeuta. Následuje indikační pohovor s psychologem a psychiatrem, při kterém se určí, zda dítě do stacionáře nastoupí. O tom podle Podávkové rozhoduje problematika, která u pacienta dominuje.

„Pobyt ve stacionáři je vhodný pro adolescenty trpící depresemi, úzkostnými poruchami, fobiemi, obsedantně-kompulzivními poruchami, se sklony k sebepoškozování, poruchami příjmu potravy či ADHD a ADD,“ popsala Podávková. Naopak dětem a mladistvým s mentální retardací, poruchami autistického spektra, sebevražednými sklony či závislostmi na návykových látkách pobyt nedoporučuje.

V cílové skupině je 18 adolescentů, kteří absolvují několikatýdenní program. „Každý den máme psychoterapii i školu. Nově jsme zařadili podpůrnou skupinu pro rodiče, aby i oni měli možnost řešit problémy svých dětí,“ doplnila Podávková.

Podle vedoucího lékaře Dětského a dorostového detoxifikačního centra Marka Hajného bylo v letošním roce hospitalizováno zatím 125 pacientů, minulý rok to bylo celkem 212 pacientů. Mladiství v centru stráví v průměru 8 dní, průměrný věk pacientů je podle Hajného 15 let.

Mladiství jsou v centru nejčastěji hospitalizováni kvůli užívání pervitinu a marihuany, v menším množství i kvůli alkoholu či heroinu.

„Největším problémem jsou nevyhovující prostory. Naše centrum sdílí prostory ženského oddělení. Trápí nás i nedostatek akutních lůžek pro děti a dorost,“ sdělil Hajný s tím, že děti musí být v současné době hospitalizovány na oddělení pro dospělé.

Psychiatři stárnou

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se v rámci reformy zdravotnictví zapomnělo na to, že budou potřeba psychiatři. „Psychiatři stárnou a těch, kteří jsou schopni dělat školitele, ubývá,“ uvedl.

„Debatuje se o tom, zda neuvolnit definici dětské psychiatrie, že by se oddělily děti do 6 let od adolescentů. Ti potřebují jiné zázemí, než malý pacient. Proto ta adolescentní psychiatrie je něco, co je hlavním problémem. Řada těch duševních onemocnění, se objevuje u chlapců a dívek ve věku kolem 13 let. Tuto oblast musíme výrazně posílit,“ doplnil Válek.

Ministerstvo zdravotnictví každoročně podporuje rezidenční místa pro lékaře, peníze vyčlenilo také pro vzdělávání dětských psychiatrů a neurologů. Měsíčně na jedno místo přispívá 55 tisíc korun. Dotace čerpá ze státního rozpočtu, to by se ale mělo změnit.

Podpora rezidenčních míst v roce 2025 by podle mluvčího resortu Ondřeje Jakoba měla přejít na zdravotní pojišťovny. Ty by tak mohly lépe směřovat lékaře do odborností a regionů, kde jsou aktuálně potřeba.