Stále víc dětí má psychické potíže. Válek chce dotace na akutní péči

„Zvýšil se počet mladých, kteří mají problém související s oblastí psychiatrie. Je to velký problém. Říkají si o pomoc a my musíme dál hledat cesty, jak jim pomoc zajistit. Reforma duševního zdraví nikdy úplně neskončí. Musíme se soustředit na podporu akutní péče pro mladé od 12 do 18 let vypíšeme na ni dotační tituly,“ řekl Válek.

Podle něj Ministerstvo zdravotnictví neplánuje rušit psychiatrické léčebny. Naopak je chce modernizovat a to především zajistit dostupností lůžek. Financování by se mělo zajistit především z dotačních programů.

„Uvolnili jsme 888 milionů na alespoň 100 akutních a specializovaných lůžek především pro dorost a adolescenty. Bojujeme za to, aby psychiatrické léčebny byly na úrovni 21. století. Potřebujeme i další odborníky jako psychology a adiktology, kteří s péčí souvisí,“ sdělil Válek.

„Je vypsán dotační program na místa nových psychiatrů pro děti a dorost. Chci, aby se rozšiřoval počet rezidenčních míst, už teď se zdvojnásobil, aby bylo více lékařů,“ sdělil Válek.

Podle něj počet pacientů a lidí, kteří žádají o psychiatrickou či psychologickou pomoc exponenciálně narůstá.

Přibyli pacienti s depresemi a úzkostmi

„Za posledních 10 let vzrostl počet pacientů v psychiatrické péči o 25 procent. Mají hlavně deprese a úzkosti. Zvýšil se i počet adolescentů s emočními poruchami a problémy se sebepoškozováním. Máme krizi personálních kapacit,“ uvedl místopředseda Národní rady pro duševní zdraví Tomáš Kašpárek.

Předsedkyně Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Simona Papežová připomněla cíle Národního akčního plánu pro duševního zdraví 2020 až 2030. Podle něho by se měla psychiatrická a psychologická péče rozšířit.

„Cílem je změnit systém tak, aby dostal péči, co potřebuje. Středem zájmu je vždy pacient, aby nezůstával na psychiatrickém lůžku zbytečně dlouho a byla mu poskytnuta následná péče. Musíme rozšířit personál, včetně sester,“ podotkla Papežová.