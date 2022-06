Vystoupil jsem a hned mě zatkli, říká Čech, který se vrátil z války na Ukrajině

Z války na Ukrajině se vrátil první Čech, kterého okamžitě zadržela policie. Dvaačtyřicetiletého nedoučeného zedníka, který se živil jako vyhazovač na diskotékách, Lukáše Paškuliaka, zadrželi ihned poté, co vystoupil z autobusu z Kyjeva. Příliš ho to nepřekvapilo, už na přelomu roku se snažil dostat do Sýrie a přidat se ke kurdským jednotkám YPG – a už kvůli tomu jej policie sledovala. Svůj příběh muž popsal MF DNES.