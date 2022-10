Exprezident Klaus prohlásil, že v komunálních volbách dal hlas Okamurově SPD

„Jsem rád, že moji zemi reprezentuje ve vaší frakci SPD (Ivan David, Hynek Blaško), strana, které jsem dal minulý víkend hlas v komunálních volbách,“ uvedl Klaus v projevu, který je v angličtině k nalezení na stránkách Institutu Václava Klause. Jako první na to upozornil server Hlídací pes.

Identita a demokracie sdružuje euroskeptické strany, včetně těch, které mají blízko ke krajní pravici jako německá AfD či rakouští Svobodní. Česko zastupuje ve frakci právě SPD.

Už loni bývalý prezident SPD označil jako jednu z cest k návratu do normálu a vyzval strany typu SPD nebo Trikolóra, aby šly společně do sněmovních voleb. SPD i Trikolóra přitom požadují odchod z Evropské unie.

Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky v lednu 1996, kdy byl premiérem právě Václav Klaus.

Poté, co letos volil v komunálních volbách, bývalý prezident podle ČTK řekl, že jako Pražák by si velmi přál, aby komunální volby v hlavním městě přinesly radikální změnu.

„Myslím si, že Praha je taková zabetonovaná, rigidní, neprůchodná, neprůjezdná,“ poznamenal. Zelení a Piráti podle něj do Prahy přináší své představy o světě. Myslí si, že by to tak být nemělo.