Radí i s orgasmem. Další Pavlův kandidát do Ústavního soudu budí rozpaky

Vypadá to, že po Robertu Fremrovi bude pod drobnohledem veřejnosti i další kandidát na Ústavního soudce navržený prezidentem Petrem Pavlem. Prezident jeho jméno na začátku září navrhl Senátu, který má na posouzení dva měsíce.

Čchi-kung Čchi-kung (qi gong) je soubor fyzických cvičení, relaxačních technik, technik práce s energií a práce s myslí původem z Číny, který slouží k pěstování a zacházení s životní energií – čchi (qi).

práce s energií a práce s myslí původem z Číny, který slouží k pěstování a zacházení s životní energií – čchi (qi). Doslova přeloženo znamenají slova čchi-kung „práce s energií“ nebo „pěstování vnitřní síly“.

Zdroj: orelvhnizde.cz

Bude přihlížet k minulosti i dalším aktivitám Simona. Jak upozornil historik Pavel Blažek, soudce už v roce 1997 založil skupinu čínského cvičení Čchi-kung Orel v hnízdě, kde je i hlavním instruktorem.

Na webu Orla v hnízdě například klientům radí, aby po čtyřicítce méně ejakuovali, neboť tím ztrácí zbytečné množství energie. Kandidát na ústavního soudce se nezdráhá radit s orgasmem i ženám (viz printscreen). „Není to také dobré, když je člověk, který kandiduje do nejvyšších státních funkcí, k smíchu,“ píše Blažek.

Svou roli ve vedení kurzů Simon popsal i v rozhovoru pro web Česká justice. Na dotaz, zda nevidí jako problém pořádat coby soudce placené kurzy, uvedl, že považuje za absurdní, aby jako soudce využil funkci k propagaci soukromých aktivit.

Na Simonovo angažmá ve skupině, která funguje již od roku 1997 a v níž je hlavním instruktorem, upozornil historik Petr Blažek.

„Svou profesi a soukromé aktivity přísně odděluji a ve světě čchi-kungu málokdo z mých studentů ví, čím se živím,“ popisuje v rozhovoru Simon.

Senátorům Simon vadí

Historik Blažek ovšem Simonovi vyčítá také některé jeho verdikty z minulosti, třeba když odmítl odškodnit signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka za nucené vystěhování z Československa v rámci akce Asanace. Se Simonovou minulostí má problém i senátorka Hana Kordová Marvanová (SPOLU). Ta prý jeho nominaci považuje za nepřijatelnou.

„Vyhledala jsem další protiústavní rozhodnutí doktora Simona, která rušil Ústavní soud a týkala se poškozených klientů H-Systému. Za okradené klienty jsem po Klausově amnestii, která omilostnila 3 manažery odsouzené za podvod vůči lidem v rozsahu jedné miliardy korun, podala žaloby a požadovala jsem odškodnění od státu za porušení práva na spravedlivý proces za 13 let trvající řízení,“ sděluje Marvanová.

Simon bude senátorům zřejmě vysvětlovat nejen, co je cvičení čchi-kung, ale i verdikty v kauzách H-System a Asanace.

Soudce Simon podle slov senátorky dovolání odmítal a až Ústavní soud se klientů zastal a byli alespoň částečně ministerstvem spravedlnosti odškodněni. Marvanové vadí, že soudce Simon si za vším ve svých rozhovorech stále stojí.

„Na Ústavním soudu nemůže být někdo, kdo ani takto zjevnou křivdu vůči okradeným klientům není schopen vnímat a odmítá respektovat i nálezy Ústavního soudu,“ doplňuje Marvanová. Se Simonem má podle svých slov problém i senátor Marek Hilšer, který se nechal slyšet, že jeho nominaci také nepodpoří.

Petr Pavel už jmenoval ústavními soudci pět svých nominantů: soudce Josefa Baxu, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou, profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou a ústavního právníka Jana Wintra. Ústavních soudců je tak nyní 14 z předpokládaných 15.

Vedení Ústavního soudu se také 8. srpna ujal Josef Baxa, který ve funkci předsedy soudu nahradil Pavla Rychetského.