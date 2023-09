Prezident Pavel odlétá do New Yorku, čeká ho projev v OSN i setkání s Bidenem

„Považuji to za velmi prestižní možnost, jak reprezentovat Českou republiku na globálním fóru a jak se setkat s lidmi, se kterými musíte mít jinak dlouho dopředu domluvená bilaterální jednání. Myslím si, že je to šance, jak dát světu najevo, že Česká republika má racionální postoje, že má čím přispět a že je připravena promluvit hlasem rozumu,“ řekl prezident Pavel před odletem do Spojených států.

„Doprovázím pana Prezidenta Pavla na Valné shromáždění OSN, já budu mít doprovodný program, který zahrnuje spoustu bilaterálních jednání, která jsme si domluvili na okraj toho hlavního programu a dále třeba navštívím aktivity, které budou podporovat mezinárodní trestní tribunál nebo se budou věnovat ruské agresi na Ukrajině,“ přiblížil svůj program ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

„Je pro mě důležité, že se setkám se zeměmi, které běžně nenavštívím. To jsou ty země vzdálenější, zejména asijské a africké,“ dodal.

Prezidentův program začne v pondělí účastí na summitu o naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDG), kde přednese projev jménem skupiny 46 zemí, mezi kterými jsou i USA, Španělsko, Německo či Brazílie. O den později promluví v rámci všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN a vystoupení ho čeká i ve středu při otevřené debatě na zasedání Rady bezpečnosti OSN k Ukrajině.

Tam se očekává velmi vypjatá atmosféra, protože na tomto fóru se zřejmě ocitnou na jednom místě představitelé Ruska a Ukrajiny. Zatím ale není jisté, zda se ho zúčastní i Volodymyr Zelenskyj. Ruskou delegaci na Valném shromáždění vede ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Pavel má během zasedání OSN v plánu i řadu dvoustranných jednání. Bude mluvit mimo jiné s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem, generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem či lichtenštejnským velkoknížetem Hansem Adamem II. Setká se i se zástupci americké židovské komunity nebo generálem Johnem Allenem.

Zasedání Valného shromáždění je každoročně příležitostí pro setkání hlav vlád a států, které jinak nemají příležitost spolu přímo hovořit. Společenský rozměr akce letos dokreslí nejen recepce pořádaná v Metropolitním muzeu americkým prezidentem Joem Bidenem, ale také galavečeře u příležitosti 30 let od vzniku samostatné České a Slovenské republiky, na které ve středu přednesou krátké projevy Pavel i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Návštěvu New Yorku prezident zakončí prohlídkou závodu české zbrojařské skupiny Colt CZ Group v Hartfordu. Známého amerického výrobce zbraní Colt koupila v roce 2021 Česká zbrojovka Group SE, která se později kvůli této akvizici přejmenovala.

V delegaci bude spolu s prezidentem také ministr zahraničí Jan Lipavský, který mimo jiné přednese projev týkající se připravovaného Summitu budoucnosti. Česko chce také s partnery hovořit o kandidatuře do Rady bezpečnosti, jejímž nestálým členem by se rádo stalo v letech 2032 a 2033.

Českou republiku bude na jednání VS OSN zastupovat prezident poprvé od roku 2017. Tehdy vedl národní delegaci naposledy Miloš Zeman, v následujících letech na půdě OSN vystoupili ministři zahraničí a dvakrát tehdejší premiér Andrej Babiš.