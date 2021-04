Cestování a kariéra do pozadí. Reprodukční kliniky hlásí velký zájem

„Počet českých pacientek se oproti minulému roku zvýšil o 15 procent. Páry mají našetřené peníze do zásoby a příležitostí, jak je utratit v covidové době, mnoho není. Nemohou chodit za kulturou, na společenské akce ani tolik cestovat. Proto svoji pozornost obrátily na rodinu a její rozšíření,“ říká MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., z olomoucké reprodukční kliniky IVF Clinic.

Cestování, kariéra či hledání vhodného partnera. Tak zní totiž podle lékařů nejčastější důvody, proč páry odkládají založení rodiny. Ovšem během koronavirové epidemie byly z velké části tyto dříve běžné činnosti omezeny.

Většina párů se tak během pandemie rozhodla zaměřit na rozšíření rodiny a nezabránil jim v tom ani strach z nákazy novým typem koronaviru. Podle Machače za to může mimo jiné speciální režim, který reprodukční kliniky zavedly.

„Režim jsme omezili pouze v březnu a dubnu, přibližně na šest týdnů, než jsme zavedli vhodná a bezpečná opatření. Nemoc covid-19 plodnost neovlivňuje, a lidé tudíž nemají strach otěhotnět. Jezdí k nám pacienti z celé republiky,“ vysvětluje lékař.

Věk párů, kteří se o asistované početí zajímají se ale podle Machače nemění. Průměrný věk klientů při první návštěvě stále roste a přesahuje 37 let. Přitom z biologického hlediska se optimální věk početí pohybuje okolo věku 25 let.

„Na trend zvyšujícího se věku pacientů upozorňujeme, bohužel se k nám ale zpravidla dostávají lidé až příliš pozdě. Šance, že zdravá žena ve 35 letech přirozeně otěhotní, je pouze přibližně 15 až 20 procent,“ popisuje lékař.

Podle lékařů ale klesl počet zahraničních pacientů, a to o 30 procent. Podle odborníků za to může především omezení letů, ale také karanténa, kterou by zahraniční zájemci museli po příletu z Česka podstoupit.