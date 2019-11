Darování vajíček je v Česku byznys na hraně. Bezdětné ženy riskují i zdraví

Jak to chodí? Proces, během kterého žena daruje vajíčko, není jednoduchý. Nejprve musí adeptka podstoupit vstupní konzultaci. Pokud projde a lékař ji vyhodnotí jako vhodnou, absolvuje rovnou i krevní odběry. Při krevních testech se zjišťují hladiny ženských hormonů, vyšetřuje se bezinfekčnost dárkyně (musí být negativní na infekční přenosné choroby, jako je HIV, kapavka, žloutenka typu B a C a syfilis), následuje gynekologické a genetické vyšetření. Důležitá je i rodinná anamnéza dárkyně. Záleží také na psychickém stavu žen, které nesmí být v péči psychologů, psychiatrů a nesmí brát žádná antidepresiva. „Dnes je ovšem užívání antidepresiv velmi častý jev. Často i u velmi mladých žen, které přicházejí darovat, je problém, že ty antidepresiva užívají,“ popisuje Michaela Šilhavá z kliniky Unica. Vajíčka by žena neměla darovat, pokud trpí vážnou psychickou poruchou či užívá léky předepsané psychiatrem, je těhotná, kojí, nebo pravidelně konzumujete alkohol, případně drogy, či pokud se v rodině vyskytují sebevražedné sklony nebo alkoholismus. Psychologická stránka se hodnotí a je velmi důležitá. Vyšetření je výhodné i pro dárkyně, díky němu totiž zjistí svůj zdravotní stav. Pokud výsledky odběrů dopadnou dobře, je žena zařazena do dárcovského programu. Následně podle svého menstruačního cyklu zahajuje stimulaci vaječníků, přičemž je pod neustálou kontrolou lékařů. Injekční aplikace hormonů trvá asi 10 až 12 dní a dárkyně si je může podkožně aplikovat sama. Podle ultrazvukového vyšetření se poté zjišťuje, jaký den je pro odběr vajíček nejvhodnější. Celý zákrok trvá 5-10 minut na operačním sále pod anestezií.