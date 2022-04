Česká vlajka opět zavlála v Kyjevě, diplomaté jsou zpět na ambasádě

Česká republika tak patří k vůbec prvním zemím, které své diplomatické zastoupení v ukrajinské metropoli obnovují poté, co se před zhruba dvěma týdny stáhly ruské invazní síly z Kyjevské oblasti a co se do hlavního města postupně vrací normální život.

K stejnému kroku se už chystá například zastoupení EU na Ukrajině. Vedoucí delegace Matti Maasikas už v Kyjevě je poté, co do města dorazil s nejvyššími představiteli EU minulý týden v pátek.

Mezi další země, které již slíbily otevření velvyslanectví, je například Itálie. Ta to chce učinit po Velikonocích, tedy někdy v příštím týdnu.

Spojené státy zatím termín znovuotevření své ambasády neavizovaly. „Je v našem zájmu mít diplomatickou přítomnost na místě, ale to je na zhodnocení ministerstva zahraničí s ohledem na bezpečnostní hlediska,“ sdělila v pondělí mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Ambasády zejména zemí Evropské unie se na Ukrajině uzavřely po zahájení invaze koncem února. Mnohá zastoupení ještě fungovala v západoukrajinském Lvově, než se bezpečnostní situace zhoršila i tam.