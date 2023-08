Kyjev český motor v ruském dronu chápe. EU musí zpřísnit sankce, míní analytik

Konflikt na Ukrajině se v posledních týdnech do velké míry změnil ve válku dronů. Ve středu pak jeden z ukrajinských vojáků našel v sestřeleném ruském bezpilotním letounu motor vyrobený v České republice.

Zástupci společnosti Axi Model Motors, jejíž výrobek poháněl ruský dron Lancet, tvrdí, že byli zneužiti třetí stranou a že tento typ motoru již nevyrábí.

Podle analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka případ ukazuje, že nadále dochází k porušování evropských sankcí vůči ruskému režimu. Situaci by podle něj pomohlo jejich zpřísnění, případně tvrdší kontrola jejich dodržování, říká v rozhovoru pro iDNES.cz

Může tento incident vyvolat napětí mezi Českou republikou a Ukrajinou?

To si nemyslím. Ukrajinské úřady velmi dobře chápou, že se v tomto případě jedná o obejití sankcí ze strany soukromé společnosti v České republice a že se úřady situací již aktivně zabývají.

Problém je to v tomto případně systémový. Stále dochází k tomu, že se do Ruska dostávají výrobky, které je možné zneužívat pro potřeby vedení války, to znamená zboží dvojího užití.

V souvislosti s podobnými incidenty se často spekuluje o tom, že se jedná o účelovou dezinformaci, aby ruský prezident Vladimir Putin rozeštval Českou republiku a Ukrajinu.

V tomto případě je to možné vyloučit. Podobně se další součástky v dronech objevily v případě Irska, a to v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny. Tyto země a jejich vládní představitelé za to mohou nést pouze nepřímou zodpovědnost, protože se jedná o případy obcházení sankcí ze strany soukromých subjektů.

Nicméně je třeba se těmito případy zabývat, protože mohou být nepříjemné pro reputaci a ukazují na slabiny ve vynucování sankcí proti Rusku, a to jak na národní, tak evropské úrovni.

Jak podle vás bude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tento incident reagovat?

Myslím, že nebude. Případně pouze v obecné rovině. Tohle není pouze případ České republiky, ale také výše zmíněného Irska a pravděpodobně i dalších evropských zemí.

Obecně nicméně může apelovat na zefektivnění vymáhání sankcí a jejich další rozšíření proti třetím státům a subjektům, jak to koneckonců nedávno učinily také Spojené státy, které sankcionovaly několik subjektů v Kyrgyzstánu, které se podílely na dodávání komponentů podporujících válku do Ruska. V tuto chvíli by k tomu měla přistoupit i Evropská unie.

Tvrdší kontrola porušení sankcí

Česká firma Axi Model Motors, která je údajně výrobcem motoru v ruském dronu, se brání, že byla jako další firmy, které zmiňujete, využita třetí stranou. Je její vysvětlení legitimní?

Zčásti ano, skutečně mohlo dojít ke zneužití, a to jak třetí stranou, tak případně třetím státem, který se sám na obcházení sankcí v minulosti podílel.

V tomto případě se však již jedná o opakované porušení evropských sankcí vůči ruskému režimu a tedy problém pro samotnou společnost, protože by měla být s touto situací obeznámena a měla by se vyhnout reputačním problémům.

Máte informace o jiných českých firmách, které i přes sankce obchodují – ať už přímo či nepřímo – s Ruskou federací?

V minulosti se mluvilo o řadě dalších společností, které se na obcházení sankcí také podílely či z toho byly minimálně podezřelé. Jednalo se o zprostředkovatele v oblasti průmyslové výroby, ve které stále mají některé české společnosti zastoupení i přímo v Rusku.

Dále bylo zřejmé, že k obcházení sankcí docházelo v některých případech také v oblasti energetiky, což je problém jak v České republice, tak v širším smyslu v Evropské unii.

Pomohlo by podle vás zpřísnění sankcí?

Ano, a to zejména na úrovni Evropské unie. To by mělo nastat jak v rozšíření záběru sankčního mechanismu na další oblasti, země a pachatele obcházení sankcí, ale také v implementaci sankčních balíčků v národních kontextech, která je prozatím neuspokojivá a nedokáže podobné situace řešit.

Český stát v tuto chvíli nemá dobře nastaveny mechanismy, které by implementaci evropských sankcí v českém kontextu dobře zajistily. To se týká jak oblastí veřejných zakázek, ze kterých jsou ruské společnosti na základě šestého balíku sankcí vyloučeny, tak poté i prověřování podobných investic a zakázek do třetích států, skrze které se do Ruska zboží dále dostává.