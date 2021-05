Ministerstvo chce šetřit na testech. Když sníží cenu, zavřeme, varuje Vobořil

Exministr zdravotnictví Petr Arenberger v minulém týdnu avizoval a nový ministr Vojtěch to potvrdil, že se sníží cena testů na koronavirus. Budete nakupovat levnější varianty?

Nechceme to dělat, je to nebezpečné. Jsme nezisková organizace. Testování, které děláme my, je individuální odpovědností lidí, kteří to chtějí dělat. Hned, jak je člověk aspoň trochu infekční, tak ho ty testy odhalí. Nechceme riskovat, že přejdeme na testy, které mají 40procentní citlivost.

Už jednou jsme zkoušeli rapid testy, které vyhodnocují naši zaměstnanci. Oni sami to ale nechtějí dělat, protože lidská chybovost je v tomto případě vysoká. Máme přes devadesát procent citlivosti testů. Děláme to v tisícovkách lidí denně.

Pokud nepřistoupíte k nákupu levnějších testů, budete moct dále fungovat?

My jsme schopni vejít se zhruba do tří set korun. Kdyby měl antigenní test stát 250 korun, tak bychom testování výrazně omezili. Nově se ale také objevuje informace, že tato cena klesne na 201 korun. Kdyby to tak bylo, zavřeme.

Tahle cena je na to, abychom nakoupili testy, které neodhalí vůbec nic. Testy za 60 korun fungují maximálně pro odhalení ohniska, pro individuální odpovědnost ale ne. To akorát využijí nějaké firmy, které nakoupí levné testy, aby vydělaly. Pandemii to ale nepomůže.

Za podobnou cenu za kus se dají v obchodních řetězcích pořídit samotesty. Jaký je jejich význam?

Když si test udělám z nosohltanu, jsme na 70 procentech citlivosti. Veřejnost ale poptává zejména samotesty pro stěr z předního nosu. Testy ale nejsou uzpůsobené. Stačí, že se předělá letáček. Z nosu se to dá udělat, ale citlivost klesá na 40 procent. Je to jen orientační. Pro práci s ohnisky to může být relevantní. V institucích, kde testujeme my, si to ale nedovolím.

Na některé činnosti podle nařízení vlády ale antigenní testy nestačí. Jak snížení ceny ovlivní PCR testování?

U PCR se stane to, co se stalo loni v létě. Testy nebudou dostupné. Směřuje to akorát k další vlně. Myslím si, že je to špatně, že testy proplácí zdravotní pojišťovna. Státu by se vyplatilo udělat covidový fond. Klidně to budeme dělat neziskově, ale chci, aby to bylo kvalitní.

Znáte jiné řešení, aby nemuselo docházet k tak častému antigennímu či PCR testování?

Země kolem nás se o tom baví, u nás se o tom nemluví. Řešením je testování na protilátky jak po prodělání covidu, tak po očkování. Tím by se ušetřilo hodně peněz, kdybychom věděli, že lidé mají protilátky. To je ekonomická cesta ven z neustálého každotýdenního testování. Lidi, kteří budou mít protilátky, tak se mohou testovat jednou za 6 až 8 týdnů.

To platí pro všechny lidi stejně?

Je to individuální. Rozmezí může být i delší, protože není shoda, jaké procento protilátek je dostatečné. Bylo by dobré sledovat, jak látky klesají dolů. Samotný test je dražší než antigenní, při nákupu se cena pohybuje kolem 250 korun, za výkon se platí asi 120 korun a připočítat se musí další náklady.

Test na protilátky s použitím přístrojů dokážeme udělat za zhruba 450 až 500 korun. Nedělali bychom je každý týden, ale jednou za 6 až 8 týdnů. Tím bychom se dostali na zlomek nákladů.