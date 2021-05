Očkování se otevírá další skupině. V O2 denně očkujeme tisíce lidí, říká Zinke

Registrace k očkování proti covidu se dnes otevřela pro lidi ve věkové kategorii 30 až 34 let. Od tohoto pondělí se mohli hlásit lidé od 35 do 39 let. Jak se lidé mohou registrovat do Národního očkovacího centra?

U nás se mohou nechat naočkovat až poté, co se zaregistrovali v centrálním rezervačním systému. Musí si tedy Národní očkovací centrum zvolit. Následně jim přijde PIN a e-mail, ve kterém dostanou QR kódy a informace s možností výběru termínů. Není to tak, že bychom někoho naháněli. Lidé se zkrátka musí zaregistrovat a objednat k očkování.

Nesetkáváte se s případy, že by se lidé zkoušeli do očkovacího centra dostat i bez registrace? Že to zkrátka zkusí?

Dovnitř je to nepustí, všechno funguje přes systém. Lidé dostanou přidělený jedinečný QR kód, jak k první dávce vakcíny, tak k druhé dávce vakcíny. Už u vstupních turniketů musí předkládat tento kód. U vchodu je navíc voják, který kontroluje, že lidé opravdu přichází na danou dobu, kdy jsou objednaní. Je to celé postavené systémově, bez toho by to nešlo.

Co čeká příchozí dál?

Jakmile se člověk prokáže QR kódem, pustí ho turnikety dovnitř. Potom jde na registraci, kde se znovu ztotožní. Předkládá občanský průkaz, průkaz pojištěnce. Navíc se ověřují data s QR kódem a údaji, které člověk uvedl při registraci do centrálního registračního systému.

Kolik lidí v současné době pracuje v očkovacím centru?

Na procesu očkování se podílejí pracovníci u registrace, lékaři, kteří prošetřují aktuální stav očkovaného, zdravotní sestry, které aplikují vakcínu. Odborný personál je také v přípravně vakcín. A nesmíme zapomenout na přítomnost a pomoc vojáků. Vždycky to máme personálně obsazené podle toho, kolik máme ten den očkovat lidí.

O kolika lidech se tedy bavíme?

Máme zhruba 4,5 tisíce přihlášených denně. Každý den průběžně sledujeme, kolik lidí už bylo očkováno, kolik zbývá očkovat. Podle počtu nahlášených vždy na místě připravujeme vakcíny. Navíc sledujeme i ty, kteří nepřijdou a třeba se ani neomluví. Tyto lidi následně obvoláváme a ptáme se, z jakého důvodu nepřišli a případně jim nabízíme, že pokud by zbyla vakcína, že bychom je naočkovali poté, co budou naočkováni všichni, co přišli v řádném termínu.

Kolik lidí se doposud v očkovacím centru již dostalo svou vakcínu?

V úterý to bylo přes 75 tisíc naočkovaných od 3. května, kdy jsme začínali.

Máte představu, jak dlouho bude ještě Národní očkovací centrum fungovat? Již nyní se mluví o tom, že bude potřeba lidi přeočkovávat.

V tuto chvíli pracujeme na prodloužení smlouvy. Původně jsme měli smlouvu s provozovateli O2 Universum uzavřenou do konce července, nyní už víme, že budeme prodlužovat do 12. září. A i na období po 12. září připravujeme řešení pro případ, kdy by došlo k takovému rozvolnění, že už nebude možné současné prostory v O2 využívat. Máme několik variant, abychom mohli vybrat tu optimální.