Kastrace jako přežitek i omezení. Ne všichni trans lidé chtějí operaci, apelují

Česko je jedna z pouhých dvou zemí Evropské unie, které pro úřední změnu pohlaví vyžadují sterilizaci. „Právní úprava se procesem změny pohlaví začala zabývat až od 90. let, kdy byl kodifikovaný součansý postup,“ nastínila Šimáčková Laurenčíková.

Postup upravuje občanský zákoník, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o matrikách. Ty se věnují lékařským zákrokům či podmínkám pro změnu jména. „Pokud chcete, aby stát a společnost uznali vaši identitu, musíte podstoupit invazivní operativní zákroky. Ty s sebou nesou četná zdravotní rizika a brání mít děti. Trans lidé tak stojí před dilematem, zda zákrok podstoupit se všemi nepříjemnostmi, nebo jej nepodstoupit a zůstat uvězněni ve své původní identitě,“ popsala situaci zmocněnkyně.

Ústavní soudy napříč Evropou přitom kastraci označují za protiprávní. Evropský soud pro lidská práva v roce 2017 označil podmínku kastrace za porušování lidských práv. „Nikoho nelze nutit, aby se rozhodoval mezi tělesnou integritou a identitou,“ podotkla.

Medicínské standardy se kloní k psychologické podpoře a hormonální léčbě. Česko zůstává v legislativě osamoceno.

Trans lidé nejsou jen ti přeoperovaní

Youtuberka a softwarová vývojářka Lenka Králová z organizace Transparent pak popsala svou žitou zkušenost. Ukázala svou občanku napsanou na mužské jméno. „Je to potupné někde ukazovat,“ podotkla.

Česká republika je podle ní ojedinělá také v tom, že tranzici řeší výhradně sexuologie. „Vyplývá z toho řada mýtů. Jeden z nich je, že trans lidé jsou ti přeoperovaní, ti, kteří touží nechat si předělat genitál, aby odpovídal,“ popsala. Dodala, že sama se toho bála.

„Chtěla jsem žít ten ženský život. To je to, o co jde,“ uvedla. Pomohly jí hormony, díky kterým začala jako žena fungovat ve společnosti. „Zjistila jsem, že to mi ke štěstí stačí. Všichni mi říkají mladá paní. Vždyť všichni chodíme oblečení, takže to, co mám mezi nohama, nikdo nevidí,“ řekla s tím, že výjimkou je partnerský život, který však také nebyl překážkou.

Účel tranzice je podle ní dospět do stavu spokojenosti a žít život v souladu sám či sama se sebou. „Existují trans lidé, kteří chirurgickou úpravu potřebují. Ale to se týká jen části z nich.“

Králová kritizovala také zákon o matrikách, který nařizuje lidem vzít si pouze existující jméno, a to v souladu s jejich pohlavím. „Lenka Králová bych se mohla jmenovat v kterékoli jiné zemi, se kterou sousedíme, nebo kdybych si nechala uříznout kus těla.“

Není ojedinělé, že se trans lidé nechávají operovat jen proto, aby písmeno v občance získali. Zákroky jsou však často provázené vážnými zdravotními následky.

„Neexistuje zákon, podle kterého by se muselo používat jméno v občance. Například u mladých lidí záleží jen na shovívavosti vedení školy, jestli jim umožní být sami sebou,“ dodala.

Návrhu změny právní úpravy týkající se změny pohlaví a odstranění podmínky kastrace a ochrany práv trans lidí se bude věnovat Karel Dvořák z resortu spravedlnosti. Vystoupí také psycholog Jiří Procházka či sexuolog Pavel Turčan.

Stejně jako v řadě zahraničních zemí přibývá i v Česku lidí, jejichž gender neodpovídá biologickému pohlaví, podstupují proto tranzici. Jen za posledních devět let jich přibylo o 315 procent. Nejčastěji jde o náctileté biologické dívky. Stát jim však nadále hází klacky pod nohy, když navzdory rozsudku soudu vyžaduje před úřední změnou pohlaví sterilizaci či kastraci.

Ne každý totiž chce podstoupit operaci, část lidí ze zdravotních důvodů ani nemůže. Z pohledu úřadů tak mají stále své staré pohlaví.

V roce 2017 proto vznikla pracovní skupina při Výboru pro sexuální menšiny na Úřadu vlády, která se zabývala zrušením této podmínky. Výsledkem byl návrh změny zákona, podle které by pro změnu pohlaví stačilo provést osobní prohlášení na matričním úřadu doložené potvrzením od sexuologa. Proti tomu se však tehdy postavila Sexuologická společnost ČLS JEP. Ke změně v zákoně tak nikdy nedošlo.