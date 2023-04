KONTEXT: Kastrace ze mě ženu neudělá, stát ji ale vyžaduje, říká Králová

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje úpravu zákona, kterými by se zrušily povinné kastrace trans lidí, kteří chtějí mít správné úřední pohlaví v občanském průkazu. Podle hosta podcastu Kontext Lenky Králové ze spolku Transparent by to znamenalo hodně hlavně pro mladé lidi. Zažívají situace, kdy je učitelé nazývají starým jménem a rodem.