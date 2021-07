Na obce postižené tornádem vybrali lidé během týdne už miliardu

Babiš ocenil nasazení a solidaritu lidí Premiér Andrej Babiš v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku ocenil nasazení a solidaritu lidí. „To nasazení lidí je obrovské, solidarita je obrovská, jsem z toho nadšený. Při tom neštěstí, co se stalo, tak lidi se zatli a makaj na tom. Udělal se obrovský kus práce, je to vidět, postupuje to skvěle,“ řekl Babiš. Premiér do postižených obcí zavítal v pátek spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.