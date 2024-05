POLITICKÝ DIÁŘ: Pravdivá Pekarová, tiché víno a nejlepší úmysly

Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky. Okřídlený výrok bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina převedla pětikoaliční vláda Petra Fialy opět do praxe. Tentokrát se „nejlepší úmysly“ týkaly zdanění tichého vína. A dopadlo to jako vždycky.

Už když Fialův kabinet přišel se svým konsolidačním balíčkem opatření, budilo lidovci vydyndané ponechání tichého vína bez spotřební daně kontroverze. Ani ne tolik kvůli výpadku dvou až pěti miliard korun (aktuálně se uvádí 1,5 až dvě miliardy) do státního rozpočtu v době, kdy vláda zdaňuje téměř všechno. Tiché víno je zkrátka jistým symbolem spojeným s otázkou: když je zdaněn veškerý jiný alkohol, proč zrovna vinaři mají mít úlevy?