Sucho letos přišlo o měsíc dříve, spásu může přinést déšť ze Slovenska

V posledním týdnu ovlivnilo stav vody v půdě především suché a teplé počasí. Důležitý jarní déšť na území ČR nedorazil v podstatě nikde. „Tam, kde byly srážky naměřeny, tak šlo o úhrny pouze do 3 milimetrů za týden,“ píší odborníci z projektu Intersucho. Pro proschlou půdu, která potřebuje vláhu pro jarní rostliny, je to jen velmi slabá pomoc.

Povrchové sucho do hloubky čtyřiceti centimetrů se zhoršovalo pět týdnů po sobě. „Většina území České republiky přešla do červeno-rudých barev, značících výjimečné až extrémní sucho,“ informují badatelé. Situace není lepší ani v hlubších vrstvách půdy. V hloubce jednoho metru pod zemí převládá na většině území stav, které odborníci popisují jako „výrazné až extrémní sucho “.

Nedostatek deště letos zasáhl krajinu už o měsíc dříve než minulý rok. „Zatímco vloni vláha chyběla až od května, letos se zemědělci potýkají s nedostatkem srážek již od dubna,“ uvedl pro iDNES.cz tajemník Agrární komory České republiky Jan Doležal. To může mít katastrofální důsledky na několik zemědělských plodin. Ohrožená je produkce jarní pšenice, sladovnického ječmene, ale také cukrové řepy nebo brambor. Pokud se situace nezlepší, problémy budou také s kukuřicí a mákem. Práci zemědělců komplikuje i vítr, který půdu ještě dále vysouší.

Nebude krmivo pro zvířata

Sucho navíc může mít nepříznivý dopad také na chovatele. Ti se sice během lepších let dokážou předzásobit senem i na horší období, situace pro ně ale minulý rok nebyla příznivá, zásoby letos jenom těžko doplní. „Chovatelé už téměř vyčerpali zásoby z loňska, kdy došlo až k třetinovému propadu produkce a na řadě míst už začíná krmivo docházet,“ popsal situaci Doležal.

Na většině území platí výstraha před nebezpečím požárů. Český hydrometeorologický ústav vydal varování v Praze a osmi krajích, které trvá do soboty. Pak by měla přijít změna počasí, na kterou zemědělci netrpělivě čekají.

Naděje se teď upínají k pátku a víkendu, kdy by konečně mohlo začít pršet. Studená fronta se blíží ze Slovenska, už v pátek by mohly spadnout první kapky. „Očekáváme, že se v Čechách během dne a večera na většině území vyskytne déšť, přeháňky a místy i bouřky,“ uvedla pro iDNES.cz meteoroložka z ČHMÚ Jana Hujslová. V pátek by mělo spadnout do 10 milimetrů srážek, v Čechách by se úhrny mohly vyšplhat až ke dvaceti milimetrům. V sobotu by mohlo napršet dalších deset milimetrů.

„V tuto chvíli je potřeba, aby byl déšť vytrvalý a mírný,“ doplnil Doležal. Půda, která je vyčerpaná suchem, totiž špatně zadržuje vodu. Kdyby přišly rychlé silné deště, voda po polích odteče pryč a situaci by mohla ještě zhoršit. Proschlá půda nemá takovou schopnost zadržet intenzivní déšť, který by mohl zemědělcům nyní spíše uškodit.

Déšť možná zachrání pálení čarodějnic

Populární pálení čarodějnic, které připadá na 30. duben, minulý rok sucho pokazilo. Kvůli varováním před vznikem požáru se nesměly rozdělávat ohně, které k oslavě neoddělitelně patří. Studená fronta by ale letos mohla tradici zachránit. „Pokud víkend proprší, nebude potřeba zavádět zvláštní bezpečnostní opatření,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Případné zákazy vydají jednotlivé kraje. Po víkendu tedy bude jasné, jak úterní oslavy proběhnou.