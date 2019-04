Zvířata kvůli suchu putují za vodou, častěji umírají na silnici

Co dělat při střetu se zvěří V lese a podobných úsecích snížit rychlost z povolených 90 km/h na 80 km/h, která dává větší šanci se střetu s zvěři vyhnout, dobrzdit a podobně. Vhodně používat dálková světla, která zvěř oslní a doslova uprostřed silnice „zkamení“. Proto se doporučuje přepínat na potkávací světla. Když už je zvěř na dohled, zvolit pro vyplašení nikoliv světla, ale klakson. Při nevyhnutelném střetu s velkým zvířetem, jako je srnka, jelen nebo i divoký kanec, raději volit přímý náraz do něj, nikoliv stržení volantu. Snaha vyhnout se zvěři může znamenat, že vůz narazí do stromu, spadne ze stráně či zapadne do příkopu. Všechny tyto havárie budou mít zjevně větší následky než přímý střet se zvěří. Po střetu postupovat jako při běžné havárii – po zapnutí výstražných světel musí řidič vystoupit na silnici oblečen do výstražné vesty a postavit na ni výstražný trojúhelník. Z bezpečného místa pak nahlásit případ policii, která uvědomí místně příslušné myslivecké sdružení pro likvidaci či dohledání zvěře. Zdroj: Ústřední automotoklub České republiky