Vzal si do hlavy, že ho nikdo nechce léčit, řekl o střelci jeho šéf

„Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ potvrdil pro iDNES.cz Zygula. Muži bylo 42 let.

Policie pátrala po podezřelém muži, který z místa činu odjel v automobilu Renaultu Laguna s poznávací značkou 9T5 7401. Policisté vůz vypátrali, na místě ale došlo ke střelbě, podle policistů se muž střelil do hlavy a je po smrti.

Útočník ráno zastřelil v ostravské Fakultní nemocnici šest lidí. Na útěku byl několik hodin. Policie během pátrání po střelci posílila dohled nad takzvanými měkkými cíli po celé zemi. Za ty jsou označována veřejně přístupná místa, na nichž by mohlo být najednou hodně lidí a která nejsou trvale chráněna. Jde například o letiště, nádraží, trhy, velká obchodní centra či veřejná shromáždění.