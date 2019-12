Se střelcem jsem si psal. Říkal, že má rakovinu jako já, říká zpěvák Stypka

„Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad V. byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ napsal na svůj facebookový profil zpěvák David Stypka, který si se střelcem nějaký čas dopisoval.

„Pro novináře – fakt se nebudu vyjadřovat. Pro všechny – nedávám si to nikterak za vinu. Líto mi je těch lidí, kteří to odskákali,“ doplnil Stypka na Facebooku poté.

„V nemocnici jsem s ním neležel. On si mě vyhledal potom, co bulvár zveřejnil, že procházím chemoterapií. Potom mi psal, že má na 99 procent stejnou nemoc, co mám já. Celá naše diskuze byla o tom, že ho nechtějí lékaři léčit. Jak to píšu v tom statusu, byl labilní, ale nedošlo mi, že až tak moc,“ řekl MF DNES zpěvák David Stypka.

Útočník po zpěvákovi prý žádal, aby mu potvrdil rakovinu. „Samo o sobě mi to přišlo padlé na hlavu. Znal jsem ho jenom přes zprávy na Facebooku. Psali jsme si asi dva týdny,“ uvedl zpěvák.

David Stypka, je zpěvák, držitel Ceny Anděl za rok 2017. Se svou kapelou Bandjeez byl ve stejném roce nominován ještě i v kategoriích Album roku a Skladba roku – za duet s Ewou Farnou, jejichž společná píseň Dobré ráno, milá se stala hitem.

Čtyřicetiletému zpěváku v létě našli a odoperovali nádor na slinivce, v současné době podstupuje chemoterapii.