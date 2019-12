O útoku v Ostravě informuje CNN i Al-Džazíra. Na Balkáně píší o masakru

„Mimořádná zpráva z České republiky. Nejméně šest lidí zemřelo a dva utrpěli zranění při střeleckém útoku v univerzitní nemocnici ve městě Ostrava na severovýchodě země. Průmyslové a hornické město je asi čtyři sta kilometrů od hlavního města Prahy,“ uvedla moderátorka televizní stanice CNN.

Německá stanice Deutsche Welle uvádí i poslední vývoj, kdy se u hledaného automobilu zabil muž střelou do hlavy.



Dodává, že se posílila ostraha v celém Česku a že v Moravskoslezském kraji svolali krizový štáb.

Čtenářům také vysvětuje, že Ostrava je třetí největší město v zemi a leží nedaleko hranic s Polskem a Slovenskem. K samotnému útoku poznamenává, že jde o nejhorší podobný případ od střelby v Uherském Brodě z roku 2015.

Krátkou agenturní zprávu přinesl také server USA Today. Britská stanice BBC shrnuje události v Ostravě a kromě Babiše cituje i moravskoslezského hejtmana. Toho ovšem uvádí pod jménem „Ibo Vonda“ namísto správného Ivo Vondrák.

Připomíná, že střelecké útoky jsou v České republice vzácné, přestože počet držitelů zbraní je zde na evropské poměry celkem vysoký. Britští novináři to dávají do souvislosti s tím, že Češi rádi loví zvěř. Zmiňují pak i prohru Česka v souboji o novou směrnici o zbraních. Soudní dvůr EU zamítl českou žalobu s tím, že unijní norma není diskriminační a neporušuje unijní zásady.

Přehmatu se při reportování o situaci v Ostravě dopustila také stanice Sky News, která spojila prezidenta Miloše Zemana a jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka v jednu osobu. „Prezident Jiri Ovacacek poslal své kondolence přeživším a řekl: ‚Ve svém srdci jsem s vámi, myslím na vás v těchto tragických hodinách.‘“ uvedla stanice.

Americký deník The New York Times v krátké zprávě například píše, že policie z nemocnice vyvedla muže v poutech, ale není známo, jestli v případu hraje nějakou roli. Katarská televize Al-Džazíra kromě jiného informuje, že při útoku nebyl zraněn žádný zdravotník.

„Je to obrovská tragédie. Na něco takového v naší zemi nejsme zvyklí. Řekli mi, že oběťmi jsou lidé, kteří čekali v čekárně na traumatologii. Naštěstí tam nebylo tolik lidí jako obvykle. Střelec údajně střílel zblízka, mířil na hlavu a krk. Je to katastrofa, vůbec nechápu, proč to ten mladý muž udělal,“ cituje premiéra Andreje Babiše francouzský list Le Figaro.

Ten píše také o počátečním nedorozumění, kdy se do médií dostaly fotografie muže v červené bundě, ovšem nakonec se ukázalo, že nejde o pachatele, ale důležitého svědka. Kromě střelby v Uherském brodě připomíná také incident z vinohradské nemocnice v Praze, kde pacient v březnu postřelil dva lidi. Podobně o útoku informuje také belgický server Le Soir.

Se slovy „masakr“ a „horor“ se útoku věnují na Balkáně. O útoku informuje srbský bulvární server Blic, který zkomolil jméno ministra vnitra Jana Hamáčka, či chorvatský Jutarnji Vijesti, který kromě jiného v článku odkazuje na ruský prokremelský server Russia Today.

Formou online zpravodajství pak minutu po minutě sledují situaci v Ostravě slovenská média jako Sme či HNOnline. A o tragédii informují také zbylí sousedé, v Polsku například na webu listu Gazeta Wyborcza, v Rakousku třeba deník Kurier.