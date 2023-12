Co tě vedlo k tomu vydat se v den masakru na fakultu?

Měl jsem poslední výuku před Vánoci. Těšil jsem se, že po téhle závěrečné přednášce budu mít už konečně klidné svátky. V učebně jsme na to se spolužáky nahlíželi všichni podobně a jestli jsme se všichni na něco těšili, tak na to, že vyrazíme vstříc volnu.

Tvrdí se například, že velmi často chodil do fakultní knihovny, kde jsem čirou náhodou pracoval, a je možné, že jsem ho i někdy v minulosti viděl.