Pomáhal zachránit studenty. Chtěl jsem po něm střílet, hrdina nejsem, říká

Jiří Forman se specializuje na krimi zpravodajství. Protože jsme kolegové a známe se osobně, v rozhovoru si tykáme.

Ty jsi věděl, že policie pátrá v centru po nějakém pachateli?

Ano. V tu chvíli už tam bylo docela dost policistů v civilu, protože oni po tom pachateli dlouhodobě pátrali. Byli před budovou, kde už leželo tělo zastřelené dívky, kterou ten pachatel zabil, když vcházel do školy. Já jsem byl připravený střílet, a aniž se chci vytahovat, tak mám zkušenosti, protože jsem byl i na bojových misích. Nejdříve jsem pomáhal policistům, protože se tam sjížděly další a další hlídky, evakuovat lidi. Bylo to náročné. Lidé byli úplně zdřevěnělí, nevěřili, že se tam střílí, neuměli pochopit, že se to děje v Česku.