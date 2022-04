Zatočte s mafií, apeluje šéf odborů. Nic nenahlásil, opáčil policejní prezident

„Na sociálních sítích ‚mafiáni‘ nabízejí těm, kteří utíkají z Ukrajiny, práci šest dnů v týdnu, 12 až 14 hodin denně za 120 korun na hodinu. Za to jim slibují tří až desetileté pobytové vízum,“ řekl v úterý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dodal, že mu takové praktiky přijdou ve slušné společnosti nepřípustné a apeloval na dočasné pozastavení možnosti agenturního zaměstnávání.

Policejního prezidenta Martina Vondráška mrzí, že „někdo, kdo je vidět, dá toto prohlášení bez důkazu,“ řekl ve čtvrtek v Radiožurnálu. Dodal, že žádné podání pana Středuly na policii zatím nedorazilo. „Ještě před hodinou jsem si ověřoval, zda k nám přišlo, a neměli jsme ho,“ uvedl Vondrášek.

Vyzval lidi, kteří mají relevantní informaci, že k pokusům o vykořisťování uprchlíků dochází, aby dali podnět policii. Jde o modus operandi, který již policie zná z dřívějška, podobných podnětů prověřuje stovky.

„Ať se zabývá svými věcmi,“ reagoval předseda ČMKOS Středula na slova policejního prezidenta. „Já jsem ten podnět dal na tripartitě v rámci pracovního týmu pro cizince lidem, kterým to přísluší,“ komentoval pro iDNES.cz.

Informaci prý podal pověřeným lidem ještě před začátkem úterní tiskové konference, kde o mafii hovořil. Komu přesně zprávu předal, nechtěl přiblížit. „Máme letitý tým, kde se o těchto věcech bavíme. Není to poprvé, co něco podobného v odborech řešíme,“ poznamenal.

Předseda ČMKOS doufá, že se policii podaří vypátrat autory inzerátů, protože věc poškozuje Českou republiku i zvenčí. „Je to závažné, protože jsou to lidé, kteří prchají před válkou a někdo jim ještě před vstupem do Česka nabízí věci, které jsou pro nás neakceptovatelné,“ komentoval.

Česká republika podle aktuálních dat udělila dočasnou ochranu již 288 885 ukrajinským uprchlíkům. Středula po úterním jednání s vládou řekl, že náklady na zvládnutí uprchlické vlny se nyní odhadují na 54 miliard korun.