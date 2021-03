Spravedlivější odměny i péče. Vláda projedná strategii rovnosti mužů a žen

Zatímco ostatní evropské země genderovou rovnost podporují, Česko stagnuje. Ukazuje to například v pořadí desátý výsledek Indexu genderové rovnosti. Během desetiletí se Česko propadlo o devět příček na současnou 23. pozici z 28 členských států.



Rovnost pohlaví u nás podle indexu dosahuje 56,2 bodů ze 100. Hůře jsou na tom jen Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Řecko.



Předložená strategie pro rovnost mužů a žen do roku 2030 vyjmenovává mimo jiné nerovnosti a segregaci na trhu práce, ohrožení žen chudobou či stereotypní rozdělení péče o domácnost. Zmiňuje i sexuální a domácí násilí.

Strategie se zaměřuje na osm oblastí, a to na práci a péči, rozhodování, bezpečí, zdraví, poznání, společnost, vnější vztahy a instituce. Samotný materiál má 120 stran, doprovází ho pak 90 stran s rozpisem opatření. Autoři dostali 529 připomínek. Vláda dostává dokument bez rozporů.

„Řada těchto nerovností negativně ovlivňuje i životy mužů – jde především o oblast zdraví či genderových stereotypů o rolích mužů,“ stojí ve strategii. Podle ní jsou muži znevýhodňováni třeba při svěřování dětí do péče po rozvodu.

40 procent žen ve Sněmovně? Za 70 let!

Ženám ve Sněmovně a Senátu připadá kolem pětiny křesel. Podle strategie se od roku 1996 do posledních voleb podíl žen ročně v průměru zvedl v dolní komoře o 0,33 procentního bodu a v horní komoře o 0,15 procentního bodu.



Zastoupení 40 procent by tak ženy dosáhly ve Sněmovně za půl století a v Senátu za 70 let, vyplývá ze strategie. Podle ní by do konce příštího roku měly být hotové varianty změny zákonů k vyrovnanému zastoupení v politice.

Podle Veroniky Šprincové, ředitelky Fóra 50 %, které usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politice, je nejdůležitější, aby si politici a političky uvědomili, že je potřeba o vyrovnané zastoupení žen a mužů usilovat.

Příčin nízkého zastoupení žen v české politice je podle Šprincové více. Zásadní roli sehrává skutečnost, že zde chybí systémový přístup k problému. „České republice je dlouhodobě doporučováno, aby zavedla kvóty na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, a ačkoli byly dva takové návrhy zpracovány, zatím ani jeden neprošel schvalováním ve vládě,“ uvedla.



„Navíc koronavirová krize jasně ukázala, jak se v naší společnosti stále liší životní zkušenosti mužů a žen. Abychom na tuto krizi mohli správně zareagovat a vyjít z ní bez větších šrámů, je nezbytně nutné, aby byla v rozhodování zohledněna zkušenost obou polovin společnosti,“ popsala.

Nerovnostem v platech pomůže zveřejnění

Rozdíl mezi mzdami žen a mužů za stejnou práci na stejné pozici je v Česku dlouhodobě jeden z nejvyšších v EU. „Přispívá k tomu několik faktorů: nerovnoměrné zastoupení v jednotlivých sektorech ekonomiky, kdy ženy pracují častěji v hůře hodnocených profesích, netransparentní způsob odměňování v soukromé i státní sféře a dlouhodobá diskriminace žen na trhu práce,“ upozorňuje Akademie věd.



Do deseti let by se podle strategie propad ve výdělcích žen proti mužským kolegům měl snížit z 11 na 6 procent. Ve veřejném sektoru by platový rozdíl měl klesnout z 16 na 10 procent. Do konce příštího roku by měla vzniknout koncepce navýšení platů ve feminizovaných odvětvích, a to hlavně ve školství, zdravotnictví a sociálních službách.

Pokud se ukáže, že rozdíly platů mužů a žen ve firmách s více než 250 zaměstnanci přesahují neodůvodněně pět procent, organizacím hrozí vnitřní audit. Podle návrhu mají zaměstnavatelé pochybení napravit, jinak riskují pokuty.

Gender pay gap Gender pay gap (genderová příjmová nerovnost nebo příjmová propast mezi muži a ženami) označuje rozdíl mezi platovým ohodnocením pracujících žen a mužů .

(genderová příjmová nerovnost nebo příjmová propast mezi muži a ženami) označuje . Rozdíl ve výdělcích žen a mužů činí v České republice 20,1 procent . Průměr EU je přitom o více jak 5 procent nižší. Mezi členskými státy jsme tak na tom hned po Estonsku a Německu nejhůře.



. Průměr EU je přitom o více jak 5 procent nižší. Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání. Zdroj: rovnaodmena.cz

Do konce roku 2023 by se také měla uzákonit povinnost zaměstnavatelů zveřejňovat v inzerátech výši základní složky platu. Do zákoníku práce by se měl dostat i zákaz doložek o mlčenlivosti.

„Nerozumím kritice této transparentnosti. Bez dat nám tady vznikne Schrődingerova platová nerovnost: podle odpůrců neexistuje, ale krabici s daty raději neotevřeme,“ uvedla k tomu pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.



Od poslední strategie se mnoho nezměnilo

Výrazně by mělo přibýt míst ve školkách a dětských skupinách. Mladší školáci by měli mít nárok na místo v družině. Překonávat by se měly stereotypy ve vzdělávání, víc dívek by se mohlo věnovat technice a víc hochů sociálním či pedagogickým oborům.



Počítá se s motivací mužů k zapojení do péče. Víc by jich mělo chodit na rodičovskou a otcovskou dovolenou.

Strategie poukazuje také na to, že se muži dožívají nižšího věku než ženy. Zanedbává se u nich prevence a přehlížejí se příznaky. U žen se zas podle výzkumů přehlíží bolest, zlehčují se diagnózy a ordinují antidepresiva. Nové léky se vyvíjejí hlavně pro muže, píše se ve strategii.

První dokument na podporu rovných šancí přijala v roce 1998 tehdejší vláda. Poslední strategii schválil kabinet v roce 2014. I tento materiál počítal se snížením rozdílů ve výdělcích či se zvýšením zastoupení žen v politice. Opatření se nepřijala.