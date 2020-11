Muži vládnou, ženy vaří. Česko v genderové rovnosti pokulhává za Evropou

„Propadáme se na poslední místa mimo jiné proto, že mnoho zemí prostě na vyrovnávání genderových nerovností aktivně pracuje a přijímá opatření. Spravedlnost v životních podmínkách žen a mužů se pro ně stala součástí demokratických hodnot,“ okomentovala výsledky socioložka Alena Křížková z Akademie věd České republiky (AV ČR).

Index genderové rovnosti, který už deset let vypracovává Evropský institut pro genderovou rovnost, přihlíží k šesti kategoriím: práci, penězům, vzdělání, času, rozhodování a zdraví. Každá z kategorií má různý počet indikátorů.



Letos se Česko propadlo o dvě pozice, vloni bylo ještě na 21. místě. Situaci u nás podle Křížkové lze hodnotit jako zaostávající podprůměr.

Politika i vedení firem jsou pánský klub

Nejhůře Česko dopadlo v oblasti rozhodování, kde získalo skóre 27,1 bodů ze 100. Zde se hodnotilo obsazení vysokých pozic v politické, ekonomické i sociální sféře. Česko například má 80 procent ministrů, zatímco ministryň je pouhá pětina. Stejně jsou na tom poměry žen a mužů v parlamentu i krajských zastupitelstvech. Evropský průměr je přitom o 10 procentních bodů více ve prospěch žen.



Ještě méně žen se pak nachází ve vedoucích pozicích největších firem, tam je jich jen 16,2 procent. Evropský průměr je proti tomu na 26 procentech. V představenstvu České národní banky pak není mezi sedmi muži ani jediná žena.

Podle AV se nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích výrazně projevuje na opatřeních, která mají zamezit šíření pandemie koronaviru. „Ženy sice převládají v pozicích, které pandemii čelí v první linii, tedy ve zdravotnických a pečovatelských profesích, ale zcela chybí tam, kde je možné o způsobu boje s pandemií rozhodnout,“ zdůrazňuje.

Žena uvaří a uklidí, muž odpočívá

Hned po vedoucích pozicích pokulhává oblast volného času. Podle údajů Indexu se mimo placenou práci každý den současně věnuje péči o děti, vnoučata nebo staré či postižené osoby 33 procent žen a 19,8 procent mužů.



Denně pak vaří nebo uklízí 67,4 procenta žen a jen 15,8 procent mužů, přičemž procenta žen stoupají, pokud páry vychovávají děti. Tehdy se úklidu a vaření věnuje 86 procent žen a 12 procent mužů.

V souvislosti s tím má 27,8 procent mužů čas jít se alespoň jednou týdně věnovat svým koníčkům mimo domácnost, což dělá jen 26,6 procent žen.

Nejlépe Česko dopadlo v oblasti zdraví s 86,3 získanými body ze sta. V Evropě dosahujeme páté nejvyšší příčky z hlediska dostupnosti zdravotní péče, která se dostává 97,6 procentům mužů i žen. Podobně je na tom péče zubařská.

I přes kvalitní zdravotnictví je však v Česku podprůměrný podíl těch, kteří se těší dobrému zdraví, i jejich délka života. Zatímco Češky se dožívají v průměru 82 let a Češi 76,2, evropský průměr je zhruba o dva roky vyšší u obou pohlaví. V konzumaci ovoce a zeleniny a pravidelném sportování jsme také pod evropským standardem - o své zdraví pravidelně dbá jen 30,1 procent žen a 37,5 procent mužů.

Jedna z nejvyšších platových nerovností v EU

Nadprůměrně si stojíme také v oblasti práce, zejména míře zaměstnanosti. Evropský průměr 42 procent žen a 57 procent mužů zaměstnaných na plný úvazek převyšují čeští muži o 10 procentních bodů a ženy o sedm. „Nemusí to ale nutně znamenat větší rovnost v zaměstnávání, částečně je to také způsobeno nízkou dostupností flexibilních forem práce,“ upozorňujíe socioložka Křížková. Pokud ženy pracují, je to na plný úvazek - jiné totiž nejsou.



Rozdíl mezi mzdami žen a mužů za stejnou práci na stejné pozici je však v Česku dlouhodobě jeden z nejvyšších v EU. „Přispívá k tomu několik faktorů: nerovnoměrné zastoupení v jednotlivých sektorech ekonomiky, kdy ženy pracují častěji v hůře hodnocených profesích, netransparentní způsob odměňování v soukromé i státní sféře a dlouhodobá diskriminace žen na trhu práce,“ upozorňuje AV.

Rovnost z nebe nespadne

Rovnost nepadá z nebe. Autorkou této poznámky je předsedkyně Komise pro ženská práva a genderovou rovnost Evelyn Regner. Zdůrazňuje tím, že pokud na rovnosti státy nezačnou pracovat, samo od sebe se nic nezmění.



Index genderové rovnosti států EU (zisk bodů ze 100): Švédsko: 83,8 Dánsko: 77,4 Francie: 75,1 Finsko: 74,7 Nizozemsko: 74,1 Velká Británie: 72,7 Irsko: 72,2 Španělsko: 72 Belgie: 71,4 Lucembursko: 70,3 Slovinsko: 67,7 Německo: 67,5 Rakousko: 66,5 Itálie: 63,5 Malta: 63,4 Portugalsko: 61,3 Lotyšsko: 60,8 Estonsko: 60,7 Bulharsko: 59,6 Chorvatsko: 57,9 Kypr: 56,6 Litva: 56,3 Česká republika: 56,2 Polsko: 55,8 Slovensko: 55,5 Rumunsko: 54,4 Maďarsko: 53 Řecko: 52,2 Zdroj: Evropský institut pro genderovou rovnost

V politice by podle odborníků mohly pomoci kvóty, které by vytvořily nové vzory pro další ženy. Podle Křížkové by pomohlo pravidlo zipu v umisťování žen a mužů na kandidátní listiny, které je v jiných zemích již běžné.

V ekonomice pak radí nastavení určitého cíle v podílu zastoupení žen na řídicích pozicích a v představenstvech firem a organizací. Taková praxe je běžná například ve Francii a Finsku, kde firmy běžně mají40procentní zastoupení žen, nebo v Belgii a Itálii s 33procentním zastoupením.



Pandemie koronaviru nerovnosti zhorší

Jak Křížková podotýká, na ženských bedrech je stále naložena většina péče o rodinu a domácnost a právě do oblasti péče a výchovy je směřované i jejich vzdělání.



„Konkrétním příkladem rozhodnutí, které nezohledňuje ženskou zkušenost, je dlouhodobé uzavření škol, které způsobuje doslova nucený návrat žen k plotně. Jisté je, že dlouhodobé negativní dopady této situace pocítí všichni – ženy, muži i děti,“ uzavírá socioložka.

Pandemie podle ní ukazuje, jak je ekonomická, sociální a genderová rovina propojená. Příkladem může být dlouhá distanční výuka, která ženy vrací do pozice pečovatelek i učitelek na plný úvazek.

Zároveň může následná ekonomická krize negativně dopadnout na nejvíce postižené skupiny, mezi kterými opět převažují ženy. Matky samoživitelky, důchodkyně, migrantky, ale také lidé v exekucích, včetně zadlužených dětí a dospívajících.

„Pokud se na rozhodování o opatřeních a komentování současné krize nepodílí ženy, vypadávají z diskuse zásadní témata a neřeší se pozice těch nejslabších a nejzranitelnějších,“ uzavírá zpráva.