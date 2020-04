Pandemie dopadá víc na ženy. Snadněji ztrácí práci a péče o děti je na nich

Koronavirus a gender Mezi nakaženými je poměrně stejný počet žen i mužů, muži ale umírají častěji. Vědci zatím netuší proč.

Ženy jsou závislejší na využívání hromadné dopravy, která je v mnoha zemích omezena či úplně zastavena. To komplikuje dojíždění do práce.

Pozastavení nebo úplné zavření provozoven má dopad na sektor služeb, ve kterém pracují převážně ženy.

Ženy jsou více zatížené v oblasti péče. Ať už péčí o nemocné, nebo péčí o děti, seniory a o domácnost.

Krizová situace způsobená pandemií prohlubuje riziko domácího násilí.

Důležitá rozhodnutí, které se týkají všech, přijímají především muži. Zdroj: Evropský institut pro rovnost žen a mužů a stránka To je rovnost.