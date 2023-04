STALO SE DNES: Rakušan chce změnit výplatu důchodů, zemřel ruský oligarcha

Ministr vnitra Vít Rakušan označil ve čtvrtek vyplácení důchodů na poštách za „poměrně velké bezpečnostní riziko pro samotné seniory“. Vybírat si někde svoji měsíční hotovost nepovažuje tak za šťastné a chce to změnit. „Myslím si, že pan Rakušan se definitivně pomátl, již je tak přetížen svou prací, že neví co a jak,“ reagoval na dotaz iDNES.cz předseda stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

V Rusku zemřel další vlivný oligarcha. Zástupce generálního ředitele energetické společnosti Jakutskenergo Igor Škurko podle médií spáchal sebevraždu v cele předběžného zadržení. Tam skončil poté, co jej policie zadržela pro podezření přijetí úplatku. Devětačtyřicetiletý Rus ve firmě se sídlem v Jakutsku na východě Sibiře působil jako zástupce generálního ředitele a vrchní inženýr.

Pět žen a dvě děti napadl v Praze 6 třiadvacetiletý agresor. Svědkem útoku byl i zpěvák Michal Hrůza, který se pustil do pronásledování podezřelého a po chvíli ho úspěšně dopadl. Podařilo se mu jej zadržet až do příjezdu policie. Útoky se odehrály na různých místech a poškození se navzájem neznali, nejmladšímu je devět let.

Plánovaný schodek rozpočtu na tento rok vypadá po prvním čtvrtletí jako zbožné přání. Stát ho totiž už „naplnil“ více než z poloviny. Hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný doporučuje, že by vláda měla přijít s razantními škrty. „Rozpočet je v tak fatální situaci, že je potřeba zastavit valorizace důchodů a zmrazit platy ve veřejné sféře,“ tvrdí.

Smrtí desetileté dívky ze zařízení pro děti a mladistvé v bavorské obci Wunsiedel, nedaleko od českých hranic, se zabývá německá policie. Podle listu Badische Zeitung vyšetřovatelé podezřívají dva jedenáctileté a jednoho šestnáctiletého chlapce. Pokud by se jejich podíl na smrti dívky potvrdil, šlo by o druhý takový případ v Německu v krátké době.