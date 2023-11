STALO SE DNES: Dítě se schovalo před Putinem pod peřinu. „O lidi nám nešlo,“ míní Hamás

Putin se během návštěvy Národního výzkumného centra dětské hematologie, onkologie a imunologie Dmitrije Rogačeva nechal natočit, jak „přirozeně“ korzuje mezi dětskými pacienty na pokojích. Pacienta Vadima však jeho přítomnost vůbec nezajímala. Poté, co vešel, se chlapec zhruba ve věku žáka první třídy schoval pod peřinu. A zdálo se, že neplánuje vylézt. „Jen se stydí,“ omlouvala ho matka šéfovi Kremlu a chlapci pohrozila, že mu zabaví mobil.

„Nejde nám o to zlepšovat situaci v Gaze, zajistit stabilní dodávky vody, paliva a elektřiny, ale chtěli jsme zvrátit situaci,“ řekl Chalil Al-Híja, zástupce lídra Hamásu v Gaze pro americký list New York Times. „Doufáme, že arabský svět bude stát při nás,“ dodal zástupce šéfa a zároveň mediální poradce palestinské teroristické organizace.

Palestinští radikálové z hnutí Hamás použili k překonání hranice paraglidingové vybavení české firmy Nirvana Systems. Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy, který o tom informovala americká organizace Sjednocení proti jadernému Íránu (UANI). Podle ní je motorový paraglide přerovské firmy vidět na záběrech, které odvysílala zahraniční média.

Zakladatelka sekce mladých lékařů České lékařské komory Monika Hilšerová kritizovala ministra zdravotnictví Vlastimila Válka za to, že nejedná s nespokojenými doktory. „Jestli si myslí, že ustoupíme, plete se,“ řekla anestezioložka v Rozstřelu. „Už je nás přes 6 tisíc a podpisů nespokojených lékařů přibývá,“ uvedla na úvod rozhovoru. „Přitom by stačilo, aby si s námi pan ministr sedl k jednomu stolu spolu s odborníky na úhradovou vyhlášku a mohlo by být vyřešeno během jednoho jednání.“

Pořadatelé Německého poháru v Landshutu pustili českým hokejistkám před zápasem s Finskem místo české hymny dánskou a postarali se tak o pořádné faux pas. Některé hokejistky se smály, jiné měly ve tváři rozpačitý výraz.