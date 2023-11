Válek chce nechat „vycukat“ mladé lékaře, nedáme se, vzkazuje jejich mluvčí

„Už je nás přes 6 tisíc a podpisů nespokojených lékařů přibývá,“ uvedla Monika Hilšerová na úvod rozhovoru. „Přitom by stačilo, aby si s námi pan ministr sedl k jednomu stolu spolu s nějakými odborníky na úhradovou vyhlášku. Mohlo by to být vyřešeno během jednoho jednání.“

Ale tím, že ministr na schůzky s nespokojenými lékaři nechodí, se napjatá situace podle ní neustále protahuje. „Máme takové indicie, že (ministr Válek) čeká, že se ten prosinec nějak překlepe a od ledna se půjde nanovo,“ upozornila manželka neúspěšného kandidáta na prezidenta a senátora Marka Hilšera.

Válek nás akorát jen naštve

Podle Hilšerové to skutečně působí dojmem, že Vlastimil Válek nechává protestující doktory pomyslně „vycukat“. „Možná si myslí, že povolíme, ale my neustoupíme, protože to nás tak akorát ještě více naštve.“

„Proto teď koordinuji všechny lékaře v nemocnicích po celé republice (kteří naši výzvu podepsali) a ujišťujeme se v tom, že nepovolíme. Jestli si pan ministr myslí, že ano, tak se teda plete,“ konstatuje Monika Hilšerová.

K jednání mezi nespokojenými lékaři v nemocnicích a zástupci ministerstva zdravotnictví došlo ve středu 8. listopadu. Ministr ale na schůzce nebyl, zastupoval ho ředitel sekce legislativy a práva Radek Policar. Rezort podle něj nabídl lékařům ve státních nemocnicích zvýšení platů od ledna 2024.

Ministerstvo také chtělo garantovat minimální výši platu místo zvýšení platových tabulek, které protestující lékaři žádali. Zástupci doktorů a lékařské odbory proto návrhy odmítli, protože nešlo o plošné opatření.

„Odmítáme tento návrh proto, že by se návrh týkal pouze fakultních nemocnic, tedy zařízení, která jsou přímo řízená státem. Takže velká část těch, kteří se k našemu protestu připojili, by zvýšení platů nepocítila,“ vysvětluje Hilšerová.

Protest by ohrozil fungování nemocnic

„Naším požadavkem je to, aby se znovu otevřela úhradová vyhláška. Protože těch 6,8, miliard korun, o kterých hovoří pan ministr Válek, že může jít na platy, je nedostatečných. To totiž není jenom pro lékaře, to je i pro nelékařský personál a to prostě nestačí. A on není ochoten to znovu otevřít,“ kritizuje Hilšerová.

Podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády se nespokojení lékaři znovu sejdou se zástupci ministerstva 13. listopadu. Protestující doktoři chtějí kromě zvýšení základní mzdy jednat také o úpravě zákoníku práce. Aby své požadavky podpořili, vypovídají od prosince přesčasovou práci, což může ohrozit dostupnost zdravotní péče.

Podle Moniky Hilšerové je možné, že protest skutečně může ohrozit fungování některých lékařských oborů. Hovoří se například o problémech, které by mohly v Praze a v Hradci Králové nastat v dětské chirurgii.

„Obecně pediatrie na tom byla špatně i před naší současnou iniciativou. Dlouhodobě jsme to řešili s ministerstvem, ale nic moc se nevyřešilo. Pediatrů je málo a ano, když jich několik podá výpověď z přesčasů, tak mohou celá oddělení teoreticky zavřít,“ míní Hilšerová.

„A do toho pan ministr stále říká, že nebude ohrožena akutní péče, ale ve skutečnosti ohrožena bude. A to v případě, že pan ministr nic neudělá,“ uzavírá Monika Hilšerová.

