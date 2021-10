STALO SE DNES: Vystrčil zkritizoval Hrad, Vondráček se pře s policií

Předseda Sněmovny Radek Vondráček tvrdí, že navštívil prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici na přání hlavy státu. „Pozval mě prezident, chtěl mě vidět,“ řekl Vondráček v rozhovoru pro Rádio Impuls. Po kritice ze strany ÚVN se Vondráček omluvil lékařům. Říká, že kvůli tomu již také do nemocnice volal. Policie v pátek popřela Vondráčkova slova, že ho doprovázela.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v pátek na tiskové konferenci řekl, že pokud se situace ohledně zdraví prezidenta Zemana nevyjasní do 8. listopadu, je aktivace článku 66 o odebrání pravomocí reálná možnost. Rovněž zdůraznil, že prezident není v dobrých rukou, pokud jde o jeho spolupracovníky. „Že jsme nedostali odpověď od kancléře Vratislava Mynáře, mě nepřekvapuje,“ řekl místopředseda Senátu Jiří Růžička.



Resort zdravotnictví aktuálně nechce zavádět nová opatření, neplánuje ani plošné testování. „Zásadní je nyní kontrola současných opatření a očkování, očkování, očkování,“ zdůraznil ministr Adam Vojtěch. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se uskuteční dvě až tři rozsáhlé kontrolní akce na území celého Česka. Ministr však navrhne, aby se od 1. listopadu zkrátila platnost PCR testu na tři dny a antigenního testu na jeden den. Také bezplatné preventivní testy na covid-19 by podle hygieničky měly od prosince skončit s tím, že se připravují úlevy pro děti do 12 let.



Státní zastupitelství obdrželo ve čtvrtek a v pátek trestní oznámení kvůli situaci kolem prezidenta. Panují totiž pochyby o pravosti Zemanova podpisu na listině, kterou na 8. listopadu svolává zasedání Sněmovny. Trestní oznámení na neznámého pachatele podal třeba Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a bývalý brněnský zastupitel. Jiný podnět, jehož kopie koluje po sociálních sítích, podala neznámá osoba.



Zatím neznámý útočník v pátek ubodal britského konzervativního poslance Davida Amesse. Devětašedesátiletý politik později svým zraněním podlehl. Na místě činu zatkla pětadvacetiletého muže, který je nyní podezřelý z vraždy. Jeho motiv není jasný. Britští politici vyjadřují šok a smutek nad ztrátou svého kolegy. Na Amesse vzpomínají jako na laskavého a vlídného muže.