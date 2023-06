STALO SE DNES: Lisková vyzvala k denacifikaci, zemřel italský expremiér Berlusconi

Exministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman chce, aby se Policie ČR zabývala nenávistným tweetem Nely Liskové, která se označuje za zastupitelku mezinárodně neuznané Doněcké lidové republiky ovládané separatisty. Lisková totiž na sociální síti vyzvala k denacifikaci a deukrajinizaci České republiky.

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi zemřel. Předsedovi strany Vzhůru, Itálie, miliardáři a zakladateli největší italské mediální společnosti Mediaset bylo 86 let. Státní pohřeb se bude konat ve středu v milánském dómu.

Sobotní ubodání mladého muže u Brněnské přehrady má dramatické pokračování. Romové v reakci na zabití člena své komunity plánují na sobotu demonstraci. Kvůli tomu, že vrahem byl podle dostupných informací Ukrajinec, se zároveň internetem šíří nenávistné projevy na adresu jeho krajanů.

Pražský Městský soud v pondělí potrestal někdejšího manažera Mostecké uhelné společnosti (MUS) Antonína Koláčka 7,5 a exředitele Oldřicha Klimeckého šesti lety vězení. Oběma také propadne majetek. Podle soudu společnost ovládli skrze podvod s akciemi a způsobili státu škodu ve výši zhruba 2,38 miliardy korun. Muži vinu odmítají.

Ve městě Jakymivka v ruskými silami okupované části Záporožské oblasti vyhodili partyzáni do vzduchu železniční most, který byl důležitou logistickou spojnicí s Krymem. Uvedl to činitel ukrajinských ozbrojených sil Anatolij Štefan. Rebelové též zabili ruské vojáky v nedaleké okupované vesnici Čkalovo.