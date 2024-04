Spoluškola pomůže zoufalým rodičům. Radí, jak chránit práva ohrožených dětí

V Česku je až 130 tisíc dětí, které v základním vzdělávání potřebují nějakou formu podpory. Pedagogicko-psychologické poradny nestíhají problémy rodičů a jejich dětí řešit a čekací lhůty jsou někdy i několik měsíců. Nezisková organizace Spoluškola chce rodičům pomoci i jinou cestu, proto vydala online příručku s radami, jak nejčastější problémy řešit.

„Mnoho dětí se vzdělávacím znevýhodněním se často setkává ze strany škol s nějakou formou nátlaku. Často třeba řešíme to, že žáky třeba nevzali na výlet, školu v přírodě či do družiny,“ popisuje problémy ředitelka Spoluškoly Iva Janská s tím, že nezřídka dochází i k tomu, že se škola snaží rodiče přimět k tomu, aby dítě ze školy odešlo úplně.

Takovou situaci zažil Adam, který trpí Aspergerovým syndromem. „Jeho přijetí ve škole, která pro nás není spádová, jsem vyjednala předem. Byla jsem ujištěna, že tam s dětmi, které potřebují speciální podporu, umí pracovat. Adam má problémy s komunikací a nechápe některé sociální vztahy. Vyžaduje spravedlnost, ale takovou, jak ji vnímá on. Pokud se mu jí nedostane, začne nadávat, křičet a být agresivní,“ popsala Adamovo chování maminka.

Ve třetí třídě, poté co byl chlapec diagnostikován, rodina narazila na první potíže. „Adama vyloučili ze školní družiny. Tehdy jsem to neřešila. Odpoledne už býval hodně unavený. Pak ale ve čtvrté třídě přišel návrh, aby chodil do školy pouze na čtyři hodiny denně,“ stěžuje si maminka.

Vzhledem k tomu, že byl Adam ve škole vystavován situacím, které nezvládal, zhoršovaly se postupně jeho vztahy s dětmi i jeho reakce na stresové situace.

Často šlo jen o drobnosti. „Ve druhé třídě měli na tělocvik praktikantky a ty připravily aktivitu, při které k sobě svázaly dvě děti za ruce a ty pak takhle měly hrát na honěnou. Adam je neohrabaný a srazil se při hře hlavou ještě s jednou holčičkou. Oba měli bouli a holčička byla na vyšetření v nemocnici, jestli nemá otřes mozku. Když přišel druhý den do školy, všichni ho obviňovali, že se to stalo kvůli němu,“ vzpomíná Adamova maminka na jeden z incidentů.

Ředitelka školy komplikovanou situaci vyřešila návrhem, aby chlapec nenavštěvoval tělocvik, výtvarnou a hudební výchovu. S tím Adamovi rodiče nesouhlasili, což vedlo k postupnému zhoršování vztahů i chlapcovy pozice ve škole.

Rodina nakonec skončila u soudu. „Místo toho, aby ve škole hledali podporu, kterou můžou Adamovi nabídnout, snažili se ho dostat pryč. Ředitelka využila nespokojenosti rodičů a pozvala je všechny do školy, aby nám svoje výtky řekli na společné schůzce. Později sepsané výtky využila během soudního procesu proti nám,“ komentuje maminka postup ředitelky školy. Pod vlivem okolností byla rodina nakonec přinucena vzít Adama do domácího vzdělávání.

Podle ředitelky Spoluškoly Ivy Janské se nejedná o ojedinělý případ. „Nátlak na změnu školy je jedním z nejčastějších problémů, které v poradně řešíme. Nemáme kapacitu na to pomáhat všem rodinám co nejrychleji, proto jsme se rozhodli vydat e-knihu, která by mohla alespoň trochu v takových situacích rodinám poradit,“ přiblížila iDNES.cz nový projekt.

„Naše knížka zoufalým rodičům vysvětlí základní práva i povinnosti, které ve vztahu ke škole mají. Dozví se v ní, jak postupovat v případě zápisů, odkladů školní docházky nebo při vzdělávání dětí, které potřebují ve škole individuální podporu. Díky tomu mohou lépe reagovat na potřeby dětí a snáze komunikovat se školou při řešení situace žáka,“ vysvětlila Janská.