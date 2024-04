Ministr Bek si dává proplácet byt, je o desítky tisíc korun dražší než sousedů

„Ať to veřejnosti vysvětlí ministr,“ vyzvala Beka znovu místopředsedkyně ODS Eva Decroix. MF DNES už minulý týden informovala, že ministerstvo školství proplácí šéfovi resortu náhradu na přechodné ubytování v Praze ve výši 57 105 korun. Nyní redakce našla i bytový dům, v němž má Bek pronájem. A to třípokojového bytu o velikosti 80 m2 s garážovým stáním na Břevnově.

„Kolik že platí? To je moc, my máme podobný byt a vejdeme se do čtyřiceti tisíc,“ prohlásila asi šedesátiletá žena, která vyšla z vedlejšího vchodu, než bydlí ministr. „Bydlím tu čtyři měsíce. Beka neznám, ale tolik neplatím. Jsem zhruba na polovině, ale můj byt je o něco menší,“ řekl asi třicetiletý Ukrajinec.