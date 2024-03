Jak to probíhá, popisuje například Irena Š., matka čtyřletého Dominika. Ten trpí Goldenharovým syndromem, vzácnou poruchou, která obvykle postihuje obličejové svaly a páteř.

„Školka se Domči bojí. Učitelky by se mu musely hodně věnovat, jelikož potřebuje krmit umělým vstupem do žaludku, má křehké kosti a skoro nemluví, protože mu to nejde. Lépe komunikuje anglicky, jelikož čeština je o dost těžší na artikulaci, ale bavíme se i znakovou řečí, je to opravdu chytrý kluk,“ říká Irena Š.