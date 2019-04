Sociálním službám hrozí kolaps. V roce 2035 mohou chybět desetitisíce míst

Zatímco v roce 2015 tvořili lidé starší 65 let necelou pětinu populace, v roce 2050 by podle prognóz měli přesáhnout třetinu. Česká republika má přitom v porovnání s dalšími státy Evropy v zařízeních dlouhodobé péče podprůměrný počet lůžek. Například v Belgii připadá na tisíc lidí starších 65 let 70 lůžek, v Česku je to jen 41 (40,81).

„Absolutně ty kapacity mírně rostou, ale rostou méně než počet lidí, kterou tu péči budou potřebovat,“ přiblížil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. „Pokud bychom v následujících letech žádné pobytové služby nestavěli, tato dostupnost do roku 2035 klesne o více než šedesát procent,“ dodal Průša.

Pro zachování stávající kvality péče by se podle studie musel počet míst v domovech pro seniory do roku 2050 zvýšit z 35 696 v roce 2016 na 89 146. Počet míst v domovech se zvláštním režimem by oproti 15 387 v roce 2016 musel dosáhnout 38 536 v roce 2050. Největší nárůst by přitom v obou zařízeních měl nastat do roku 2035.

K tomu by podle výsledků studie muselo přibýt padesát tisíc pracovníků. „Je proto zřejmé, že je potřeba urychleně iniciovat vznik nových a výrazné rozšíření stávajících studijních oborů na středních a vysokých školách orientovaných na výuku sociální práce a ošetřovatelství,“ nastínil jedno z možných řešení bývalý ředitel Výzkumného ústavu práce asociálních věcí Ladislav Průša.

Podle Horeckého je v Česku 60 až 70 nelegálních poskytovatelů sociálních služeb. Důvodem je podle něj daleko větší poptávka, než jsou sociální služby schopné uspokojit. Chybí podle něj strategický plán zvyšování kapacity i analýza finančních dopadů. „Na sociální služby chybí v letošním roce dvě miliardy korun,“ připomněl.

„Situace je kritická,“ souhlasila předsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku Radka Maxová (ANO). Podle ní problém souvisí s fungováním lékařské posudkové služby, kdy stát podle ní často nedodržuje zákonné lhůty. „Místo, aby (stát) pomáhal lidem, kteří se ocitnou poměrně ve velmi těžké životní situaci, tak jim naopak život ztěžujeme, že je v podstatě nechává bez finančních prostředků,“ popsala.