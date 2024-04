Poslanci budou řešit regulaci návykových látek a zákaz jejich prodeje dětem

„Cílem je zamezit přístupu dětí a mládeže k těmto látkám,“ řekla Michaela Šebelová z hnutí STAN.

Psychomodulační látky, jejichž regulovaný prodej bude legální, jsou podle návrhu poslanců napříč stranami takové, které nepředstavují závažné riziko pro veřejné zdraví nebo u nichž není riziko závažných sociálních dopadů na jednotlivce nebo společnost.

Seznam stanoví vláda a budou se na něm podílet ministerstvo zdravotnictví i národní protidrogový koordinátor. Prodej takových látek bude možný ve specializovaných prodejnách, kde bude muset prodejce ověřit věk kupujícího.

U online prodeje má fungovat dvoufázové ověření věku – tedy nejen při samotném online prodeji. „Doručení bude možné jen do rukou toho, kdo objednal a kontrola věku bude i při předání,“ řekla místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová. „Kdo bude chtít prodávat méně nebezpečné, psychomodulační látky online, bude muset mít i kamennou prodejnu se speciálním povolením,“ zdůraznila.

Když se to osvědčí, šlo by to v budoucnu využít i u prodeje alkoholu.

O prodeji budou muset být vedeny záznamy, aby byly kontrolovatelné. Nebude povolen ani prodej, ani výdej psychomodulačních látek přes prodejní automaty.

Na trhu budou zakázané psychomodulační látky vzhledem připomínající potraviny – třeba cukrovinky, čokoládu, bonbony, sušenky či trvanlivé pečivo – nebo vzhledem připomínají hračku nebo jiný výrobek určený dětem. To je i reakce na aféru s prodejem bonbonů s obsahem hexahydrokanabinolu (HHC) po nichž se přiotrávily školní dětí a vláda pak rozhodla o dočasném zákazu HHC do konce roku.

Poslanci mají jednat i o podmínkách oddlužení

Poslanci by se měli zabývat i úpravami podmínek oddlužení. Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Váda navrhla zkrácení procesu z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

Novelu kritizují zejména poslanci opozičního hnutí ANO. Obávají se zhoršení postavení věřitelů, zejména třeba společenství vlastníků jednotek, bytových družstev nebo samoživitelů v případě dlužných alimentů.