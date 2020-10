Poslanci budou jednat o kurzarbeitu. Návrh se nepovedl, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš připustil, že výhrady k návrhu, kvůli němuž se opakovaně scházela vláda, mohou být oprávněné.

„Návrh se nepovedl, nikdo není spokojený. Dokonce ministr Toman ve vládě hlasitě protestoval proti kurzarbeitu, protože jeho resortu chybí asi 15 tisíc zaměstnanců,“ řekl Babiš na on-line sněmu Svazu průmyslu a dopravy.



70 procent čisté mzdy od státu

Stát má v režimu kurzarbeit, kdy zaměstnanec firmy zůstává doma, přispívat na jeho plat částkou ve výši 70 procent jeho čisté mzdy. „Je to krvavý kompromis,“ řekla o návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD poté, co ho schválila vláda. Na pravidlech pro kurzarbeit, který měl podle původního plánu vlád od začátku listopadu nahradit programy Antivirus, se ministři před tím několikrát neshodli.



„Každá dohoda je o kompromisu,“ řekla po jednání vlády také ministryně financí Schillerová. „Musí se dopad rozdělit spravedlivě mezi zaměstnavatele, stát a zaměstnance,“ uvedla ministryně financí.



Program kurzarbeit by spouštěla vláda při vážném ohrožení ekonomiky či odvětví. Pracovník by mohl doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to maximálně 12 měsíců. Místo platu od firmy by dostával příspěvek od státu, nejvýš však do výše celostátní průměrné mzdy. Dostat by ho mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku aspoň čtvrt roku. Státní příspěvek by se jim zahrnul do příjmu, dlužníkům by se z něj strhávalo a zohledňoval by se při vyplácení dávek.

Zaměstnavatel má hradit za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši a pojistné na sociální pojištění z částky odpovídající 70 procentům čisté mzdy.

Jen pro firmy platící daně v Česku

Kurzarbeit nebude moci využít firma, která má sídlo v daňových rájích. Právnická osoba musí mít sídlo v České republice a platit v ní daně. Firma, která bude využívat kurzarbeit, také nebude moci vyplácet dividendy. Podle vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti by přesné podmínky pro kurzarbeit nastavila vláda ve svém nařízení. Stanovila by region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát.

Vláda předpokládala, že pravidla pro trvalý kurzarbeit začnou platit od listopadu, aby mohla nahradit program Antivirus, který má skončit na konci října. Proto původně chtěla, aby parlament návrh schvaloval ve zrychleném režimu za jeden den, nakonec ho ale chce i koalice v průběhu schvalování upravovat.

„Nikdo nechce konzervovat mrtvá pracovní místa“

„Budeme chtít vyjednávat o změně parametrů tak, aby kurzarbeit pomohl těm, co má. Nikdo nechce konzervovat mrtvá pracovní místa,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Maláčová.

„To nejdůležitější, co nás čeká, je rozhodnout o prodloužení Antiviru a samozřejmě zavést kurzarbeit,“ řekl tento týden předseda vlády Andrej Babiš. „Jsou firmy, které volají po tom, aby žádný kurzarbeit nebyl a Antivirus se neprodlužoval, a jsou firmy, které to chtějí,“ uvedl premiér.