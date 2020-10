Svaz průmyslu a dopravy zhodnotí rok 2020 a nastíní, jak vidí budoucnost

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ke sněmu se připojí i představitelé ze strany průmyslu tak i z vlády. Kromě premiéra bude přítomna i Alena Schillerová, Jana Maláčová, Karel Havlíček, Richard Brabec nebo člen představentva Škoda Auto Bohdan Vojnar a členka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

Podle prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka je nejdůležitějším bodem pro příští roky především digitalizace, vzdělání, kompetentnost pracovníků a správné investice.

„V tomto nelehkém roce se něco nepovedlo, ale rád bych vyzdvihl především to, že vláda zvládla splnit a zahájit výstavbu jaderného bloku v Dukovanech. Výrazně se také zvedly investice do výstavby infrastruktury, letos je to 124 miliard, příští rok to má být 128,“ říká Hanák.

Mezi nepovedené řadí například digitalizaci a dotažení sítí 5G či stavební zákon. „Stavební zákon je u nás stále maximálně chaotický a komplikovaný,“ říká Hanák.

„V řešení digitalizace a 5G sítí mě velmi mrzí, že nás předhánějí severské země, především pak Estonsko. V poslední době se pak v tomto směru rozhoupalo i Polsko. Apeluji tedy na to, aby s tím vláda začala něco dělat,“ dodává.

Digitalizaci v letošním roce podle Hanáka pomohla pandemie. „Ukázali jsme si, že i ty nejstarší paní učitelky umí komunikovat se žáky online. Především ve školství byla online komunikace letos klíčová. Co se ale týče školství samotného, je v žalostném stavu,“ říká Hanák. Prezidenta svazu především mrzí zrušení maturity z matematiky.

Jako další důležitý pilíř Hanák uvádí výzkum a vývoj a pak především nedostatek vhodných pracovníků. „Výhled do budoucna není dobrý, vláda pokazila kurzarbeit, nemyslela na firmy a zaměstnance,“ říká Hanák.

Zároveň vyzval premiéra Babiše aby vznikl dialog v rámci tripartity a předseda vlády sdělil přesný plán fondů Evropské unie i fondu pro opravu Evropské unie a jak přesně bude nastaveno zrušení superhrubé mzdy.

Premiéra Babiše výzva Jaroslava Hanáka překvapila. „V rámci úvěrového moratoria, odpuštění sociálního pojištění a pomioc firmám jsme v době covidu investovali stovky miliard,“ říká Babiš.

„Jasně jsme řekli, že z krize se chceme proinvestovat, ale jelikož jsme otevřená ekonomika, jsme závislí na ostatních. Není možné, aby naše firmy nesehnaly lidi, jelikož v nezaměstnanosti jsme nejlepší,“ říká premiér.

Hanákem kritizovaný stavební zákon by se měl v prvním čtení začít projednávat už 15.října. „Víme, že všichni chtějí stavět. V Česku se nikdy tak nestavělo jako za nás. Na příští rok máme naplánovaných 178 miliard investic. Dokonce v roce 2021 otrevřeme160 km nové dálnice D1,“ vysvětluje Babiš s tím, že za nový úsek dálnice se zaručil i ministr Karel Havlíček.

„Snažíme se z krize vyjít úspěšně. Nemyslím si, že do digitalizace by se teď neinvestovalo. Můžeme se jen podívat na projekty jako Chytrá karanténa nebo elektronický recept,“ dodává Babiš.

„Myslím, že si vedeme dobře. Jediné, čemu jsme nedostáli je euro. O tom, jak to funguje v eurozóně, ale asi napíšu knihu až nebudu v politice,“ dodává závěrem Babiš.