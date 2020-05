Poslanci by mohli rozhodnout o odkladu EET i kompenzačním bonusu

9:15 , aktualizováno 9:15

O odložení elektronické evidenci tržeb a o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné i pro malé společnosti s ručením omezeným postižené šířením koronaviru by mohli v úterý rozhodnout poslanci. Celou EET chce vláda odložit do konce roku. Návrh na prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ do 8. června vrátil Senát.