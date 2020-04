Senát navrhl zvýšit bonus pro OSVČ: 700 korun za den v květnu, 900 v červnu

Přímý přenos 16:02 , aktualizováno 18:19

Poslanci budou muset opět rozhodovat o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným do 8. června, jestliže jim byla úplně nebo částečně omezena činnost. Senátoři totiž do Sněmovny vrátili návrh s tím, že za každý den v květnu by měly OSVČ dostávat 700 korun a v červnu za každý jeden den 900 korun. Chtějí rozšířit i okruh osob, které mají na bonus nárok.