Poslanci vybídli Arenbergera, aby děti byly testovány šetrněji a ne tak často

Opoziční poslanci, komunistka Hana Aulická Jírovcová i lidovec Marian Jurečka, vybídli Arenbergera, aby děti ve školách nebyly testovány antigenními, ale spolehlivějšími PCR testy. „Třeba jednou za deset dnů,“ vybídla ministra komunistka.

Podle Jurečky by bylo na místě, aby při testování dětí ve školách nebyly využívány invazivní testy odběrem z nosu, ale pro děti příjemnější testy, například plivací.



Arenberger má usilovat o co nejvíce vakcín

Když prezident Miloš Zeman před týdnem Petra Arenbergera ministrem jmenoval, řekl mu, že každý by měl usilovat o to, aby v zemi bylo co nejvíce efektivních vakcín.

„Zasloužil se o to pan premiér a i já jsem se obrátil dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávky vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale Váš předchůdce a ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv, bohužel, tento proces blokovali,“ řekl v narážce na to, že exministr Jan Blatný odmítl dát výjimku pro použití vakcín, které nebyly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).



Hamáček poletí do Moskvy kvůli Sputniku V

Ministr vnitra Jan Hamáček, který dočasně vede i ministerstvo zahraničí, oznámil úmysl odletět v pondělí do Moskvy. Chce tam jednat o případných dodávkách vakcíny Sputnik V, pokud ji schválí EMA.



„Nabídka pro Českou republiku už padla z ruské strany před několika týdny. Okamžitě bychom mohli nakoupit asi 300 tisíc dávek a potom každý měsíc asi 150 tisíc,“ uvedl Arenberger v úterý pro Radiožurnál.



Sněmovna bude projednávat i informaci vlády k pandemickém zákonu. Podle výkladu ministerstva zdravotnictví, který potvrdila vláda, se i po konci nouzového stavu venku lidé mohou pohybovat jen ve dvou, skupina více lidí , jen když jde o lidi žijící ve stejné domácnosti.

Na venkovním hřišti při amatérském sportu může být podle vlády 12 lidí v šesti skupinách po dvou, když dvojice udrží rozestup deset metrů.

„To je v podstatě k nežití,“ glosoval to v úterý ve Sněmovně poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, na jehož návrh má vláda příští týden poslance informovat o plánu rozvolňování.