Dánsko zcela odepsalo AstraZenecu. Odkoupíme ji, navrhl Hamáček

Dánsko je první zemí, které vakcínu od AstraZenecy opustilo. „Dánský zdravotnický úřad se rozhodl pokračovat v očkování proti covidu bez vakcíny od firmy AstraZeneca,“ stojí v prohlášení.

„Naše vyšetřování ukazuje, že jeden ze 40 tisíc lidí očkovaných vakcínou od AstraZenecy bude mít vážné vedlejší příznaky,“ uvedl šéf úřadu Sören Broström. Vakcinační kampaň se podle něj zdrží o několik týdnů, všichni Dánové by ale i tak měli být naočkováni do začátku srpna.

Úřad nevyloučil, že by se Dánsko mohlo k vakcíně v budoucnu vrátit. Broström zároveň řekl, že kdyby Dánsko bylo v jiné situaci uprostřed třetí vlny epidemie a zdravotní systém by byl pod tlakem, neváhal by vakcínu dál používat.

Očkování vakcínou, kterou vyvinula britsko-švédská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, Dánsko přerušilo 11. března, původně na čtrnáct dní.

Stalo se tak poté, co se objevily zprávy o 60leté Dánce, která týden po očkování zemřela s krevními sraženinami na různých místech v těle. Opatření bylo pak 25. března prodlouženo o další tři týdny.

Hamáček chce vakcínu od Dánska koupit

V uplynulých týdnech pozastavila podávání vakcíny od AstraZenecy řada evropských zemí. Mnohé z těchto států ale obnovily očkování poté, co Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu podpořila.

Přínos tohoto preparátu podle EMA stále převyšuje možná rizika. Agentura ovšem připustila, že výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem očkovací látky firmy AstraZeneca.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve středu na Twitteru uvedl, že Česko je ochotné vakcíny společnosti AstraZeneca od Dánska odkoupit. „V pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ napsal,

Jan Hamáček @jhamacek Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. oblíbit odpovědět

Dánsko nechce ani Johnson & Johnson

Ojedinělé případy výskytu krevních sraženin byly zaznamenány také u lidí naočkovaných vakcínou od firmy Johnson & Johnson v USA. Společnost úterý sdělila, že z tohoto důvodu odkládá distribuci svojí vakcíny v Evropské unii.

Dánsko očkování vakcínou pozastaví, dokud neprověří možnou souvislost s krevními sraženinami, napsala agentura Reuters.

Podle jejích informací šéf dánského zdravotnického úřadu během tiskové konference krátce omdlel. Příčina jeho mdlob nebyla bezprostředně zřejmá.

Téměř milion z 5,8 milionů obyvatel Dánska už dostalo první dávku očkování. Z nich 77 procent dostalo vakcínu firmy Pfizer-BioNTech, 7,8 procent vakcínu firmy Moderna 15,3 procent očkovací látku od AstraZenecy.