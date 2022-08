Poslanci rozetnou platby do zdravotnictví. Budeme mluvit dlouho, varuje ANO

Sněmovna v pátek opětovně projedná vládní novelu o snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané na zbytek roku. Předlohu vetoval prezident Miloš Zeman. Opozice chce jednání o novele prodloužit, poslanci ANO budou velmi dlouho mluvit, řekla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Do programu řádné schůze by se mělo dodatečně dostat také schvalování vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance.