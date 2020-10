Vaše ideály odvezly mého pradědečka do uranového dolu, řekl KSČM Michálek

Komunistický poslanec Leo Luzar si to nechtěl nechat líbit. Prohlásil, že Piráti mají v Česku nulovou historii. „Kolik vašich členů, kteří se hlásí k Pirátům, zahynulo za své ideály? Kolik vašich členů se obětovalo za republiku? Komunisté to dělali, komunisté šli do války, komunisté umírali za své ideály a bojovali za tuto Českou republiku,“ řekl Luzar.

„Kolik lidí jste za ty ideály zabili v 50. letech?“ ptal se pak Luzara poslanec Pirátu Lipavský. K němu se přidal i šéf klubu Pirátů Jakub Michálek. „Vaše ideály odvezly mého pradědečka do uranového dolu a mou prababičku vysídlily stovky kilometrů od domova,“ řekl Michálek.

Podle Michálka by se měla Koněvova socha, kterou odstranila městská část, roztavit a materiál by se mohl použít například na zhotovení sochy bývalých prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka nebo Václava Havla.



Komunisté tvrdí, že odstranění sochy, proti čemuž protestovalo i Rusko, porušilo česko-ruské smlouvy. „Podepisujeme smlouvy, ale nejsme schopni je vynutit“, uvedl šéf komunistů Vojtěch Filip.

Podle Dolejše, který interpeloval ministra zahraničí Petříčka, by měl mít pomník důstojný osud a neměl by skončit ve šrotu.

Petříček označil česko-ruské vztahy za špatné. „Místo emocí ve veřejném prostoru by měla probíhat diplomatická jednání,“ řekl. Česko navrhlo Rusku konzultace, stále jsou ale jen ve stadiu příprav.

