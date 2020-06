Rusko si předvolalo velvyslance Česka v Moskvě, chce mluvit o skandálu

Česko předminulý týden vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Očekává se, že ruská strana odpoví stejným krokem.

Česká ambasáda podle agentury TASS sdělila, že velvyslanec přijede na ministerstvo v pondělí. „Pokud jde o důvod, ministerstvo zahraničí, jak je pravidlem, důvody předvolání nesděluje. My důvody komentovat nejsme schopni,“ řekl agentuře mluvčí ambasády Jan Jindřich.

Česká republika se v pátek 7. června rozhodla vyhostit dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze - Andreje Končakova, který středisko vedl a současně plnil roli vedoucího představitele organizace Rossotrudničestvo v Česku, a Igora Rybakova.



Koncem dubna unikla tajná informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel do Prahy ruský diplomat s ricinem.

Jed měl být údajně určen českým politikům spojeným s odstraněním sochy maršála Ivana Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze k uctění památky zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova.