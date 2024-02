Poslanci by měli probírat hromadné žaloby a novelu známou jako lex ČEZ

Už tento týden by také ve Sněmovně mohlo dojít na konečné hlasování o návrhu na změnu občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství párům stejného pohlaví.

Šance LGBT komunity na manželství pro všechny nejsou podle dosavadního projednávání návrhu velké. Podporovatelé návrhu budou usilovat o to, aby prošlo alespoň narovnání všech práv s tím, že by se nově takovému svazku osob stejného pohlaví říkalo partnerství.

Zákonem o hromadných žalobách by spotřebitelé dostali právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Jde o případy, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem soudit kvůli nákladům řízení.

Navrhované snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností, Sněmovna z vládní novely známé jako lex ČEZ patrně vypustí. Dohodla se na tom koalice, úpravu podpořil ústavněprávní výbor jednomyslně.