Babiš ve Sněmovně řekl, že doufá, že Ukrajina nikdy nebude v Evropské unii

„Tak abychom si vlastně řekli, o čem to je. Ukrajina má nejúrodnější půdu: 33 milionů hektarů. To je nejúrodnější zemědělská půda na světě. Pomýlená privatizace a zkorumpovaná správa věcí veřejných od počátku devadesátých let soustředila půdu do rukou nové oligarchické třídy,“ řekl Babiš.

„Největšími vlastníky půdy jsou oligarchové a různé zahraniční zájmy, většinou evropské a severoamerické, včetně soukromého investičního fondu se sídlem ve Spojených státech a suverénního fondu Saúdské Arábie,“ zdůvodňoval svůj návrh předseda ANO.

„Co to znamená vlastně? Znamená to to, že ještě není ani Ukrajina v Evropské unii - a já doufám, že tam nikdy nebude, to by byla úplná katastrofa, hlavně pro nás, další členské státy - tak už jim to ani nepatří,“ prohlásil Babiš. Zařazení nového bodu neprosadil, neprošly ani další jeho návrhy.

Babiš chtěl jednat i o výzvě prezidentovi a premiérovi k mírové konferenci o Ukrajině

Babiš neprosadil, aby Sněmovna jednala o výzvě prezidentovi Petru Pavlovi a premiérovi Petru Fialovi k uspořádání mírové konference o Ukrajině. Pro Babišův návrh hlasovali jen poslanci ANO a SPD.

Prezident Pavel a premiér Fiala by podle něj měli v Praze zorganizovat mírovou konferenci o Ukrajině, která čelí ruské agresi.

„Mohli by takovou konferenci zorganizovat,“ tvrdil Babiš. Dovolával se přitom vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by se mohly letos uskutečnit dvě mírové konference i s ruskou účastí. „Začněme mluvit o míru. Nikdo nechce válku,“ uvedl Babiš. Kritizoval současně náčelníka generálního štábu armády Karla Řehku, podle něhož je třeba se připravovat na možnost ozbrojeného konfliktu včetně možnosti odvodů. „Ať se připravuje někde v bunkru, ale ať mluvit už přestane,“ řekl Babiš.