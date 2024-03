LGBT+ partnerství je málo, Česko není ve 21. století, řekl Niedermeyer Schillerové

Poslanecká sněmovna ve středu schválila svazky stejnopohlavních párů, ale v očesané podobě. Místo „manželství“ se svazek má jmenovat „partnerství“, na rozdíl od heterosexuálních manželů sezdaní gayové a lesby také nebudou moct adoptovat děti – mohli by si jen přisvojit dítě jednoho z partnerů.

„Podařilo se najít nějakou politickou dohodu, ale myslím si, že někdo tahá za kratší konec provazu a podle mě jsou to bohužel děti, které nemají rodiče, kteří by, kdyby se ten zákon dostal kousek dál, měly větší šanci najít někoho, kdo s nimi vytvoří rodinu a bude je milovat, a nyní to bude prostě komplikované, čili mrzí mě to,“ řekl v nedělní debatě k partnerství pro všechny Luděk Niedermayer.

Podle něj dohoda měla jít někam dál. „Výsledek není podle mě úplně dobrý,“ doplnil europoslanec.

„Bylo to maximum možného“

Podle Schillerové hnutí ANO zákon zachránilo. „Neříkám, že to je naše vítězství. Prošlo partnerství a narovnání většiny práv, což je důležité,“ uvedla poslankyně s tím, že ODS si nedokázala prosadit svoje. „Bylo to maximum možného, co bylo hnutí ANO schopno podpořit,“ pokračovala.

Současně také nakousla téma adopce dětí. Podle jejich slov se v Česku trochu zahnízdila představa, že se to týká jenom dětí, u nichž jeden z páru je biologickým rodičem.

„Není to pravda, bude se týkat všech dětí, a dnes už vlastně může žena nebo muž samostatně adoptovat dítě, projdou celým tím martyriem prověřování, a pokud si bude chtít její partnerka nebo jeho partner osvojit to dítě, projde stejným procesem. To je možná jediný rozdíl, ale možné to bude i u nebiologických dětí,“ popsala.

Niedermayer poté opět zopakoval, že je to zklamání. „Česká republika do 21. století ne a ne vstoupit. Není možné čekat dalších dvacet let na změnu,“ zdůraznil europoslanec.

Podle Schillerové je však nutné počkat až společnost dospěje do dalšího stádia. „Nyní je tam velký pokrok v právech i v adopcích,“ hájila novelu.

ANO žádnou důchodovou reformu nepředložilo

Debata se také stočila k důchodové reformě. Niedermayer mimo jiné upozornil na to, že hnutí ANO během své vlády nepředložilo žádný návrh důchodové reformy, proto je podle něj dobře, že současný kabinet s ním přišel.

„Snaží se to dostat do větší rovnováhy. Velmi si toho vážím a zároveň jsem rád, že se po letech něco děje. Nevím, proč se k tomu vaše vláda neodhodlala,“ vytkl směrem k Schillerové.

Schillerová oproti tomu v debatě vytkla ministru práce Marianu Jurečkovi, že s opozicí o svých krocích kolem penzijní reformy nekomunikuje. „Do dneška jsme neviděli žádná data a podklady. A on tady říkal, jak ho mrzí, že hnutí ANO zatím nic nepředložilo. Už mě to fakt štve,“ kritizovala Schillerová.

Současně zdůraznila, že Jurečka by měl přestat s falešnou hrou. „On je ministr práce a sociálních věcí, on má za sebou tisícihlavé ministerstvo, on má jasně položit podklady na stůl a mít je přece zpracované,“ pokračovala.

„Nebudu dělat s ministrem žádné PR schůzky“

Bývalá šéfka státní kasy také vyzvala vládu, aby s opozicí o dané reformě skutečně jednala. „Jestli tvrdí, že má hnutí ANO předkládat tato data, tak je to neuvěřitelné. Nesouhlasím s tím, jak je to navrženo. Nebudu dělat s panem ministrem žádné PR schůzky,“ doplnila.

Vládní europoslanec však upozornil, že je potřeba najít takovou podobu reformy, aby ji příští vláda nezrušila. „Už mnohokrát se stalo, že se něco zavedlo, ale další vláda to zrušila. Politici se musí zavázat, že budou změny respektovat,“ doplnil Niedermayer a současně dodal:

„Vnímám obavu ohledně zdraví lidí v některých profesích. Kdybychom chodili všichni dřív do důchodů, tak se to promítne na nízkých mzdách.“