Část poslanců dorazí v krojích. Šafránkové pomáhala kolegyně a asistent

Do jihomoravského kroje se oblékala hodinu a pomáhala ji kolegyně z klubu a asistent. V kroji dorazí Šafránková i na tiskovku SPD a asi hodinu v něm bude i při odpoledním jednání Sněmovny.

Poslanci napříč stranami se podle poslankyně opozičního hnutí, která je sama z jižní Moravy, domluvili, že budou v krojích chodit na jednání dolní komory parlamentu jednou ročně, ale nebude to vždy mít pevné datum.

Poslanci mají jednat o uzákonění hromadných žalob ve spotřebitelských sporech

Poslanecká sněmovna by na schůzi, která začíná v úterý odpoledne, mohla projednávat návrh na uzákonění hromadných žalob ve spotřebitelských sporech, vládní novelu usnadňující přeměnu firem nebo předlohu zákona zpřesňujícího vymezení utajovaných informací. Přesný program určí poslanci na začátku schůze.

Zákonem o hromadných žalobách by spotřebitelé dostali právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Jde o případy, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem soudit kvůli nákladům řízení.

Navrhované snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností, Sněmovna z vládní novely známé jako lex ČEZ patrně vypustí. Dohodla se na tom koalice, úpravu podpořil ústavněprávní výbor jednomyslně.

Tento týden se už může hlasovat o sňatcích párů z LGBT+ komunity

Už tento týden by také ve Sněmovně mohlo dojít na konečné hlasování o návrhu na změnu občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství párům stejného pohlaví.

Šance LGBT+ komunity na manželství pro všechny nejsou podle dosavadního projednávání návrhu velké. Podporovatelé návrhu tak budou usilovat o to, aby prošlo alespoň narovnání všech práv s tím, že by se nově takovému svazku osob stejného pohlaví říkalo partnerství.